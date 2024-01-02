 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fenerbahçe, İstanbulspor maçı öncesinde kadro sıkıntısı yaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe, İstanbulspor maçı öncesinde kadro sıkıntısı yaşıyor

Fenerbahçe, İstanbulspor maçı öncesinde Afrika kupası, sakat ve cezalılardan dolayı kadroda sıkıntı yaşıyor. Sakatlıklar, kart cezaları ve Afrika Kupası'na gidecek oyuncuların bulunması teknik direktör İsmail Kartal'ın elini zorlaştıracak.

Fenerbahçe, İstanbulspor maçı öncesinde kadro sıkıntısı yaşıyor
02.01.2024 - 16:27,  Güncelleme: 16:39
Abone Ol

Fenerbahçe, İstanbulspor maçı öncesinde Afrika kupası, sakat ve cezalılardan dolayı kadroda sıkıntı yaşıyor.

Süper Lig'de ikinci yarı heyecanı kaldığı yerden devam edecek. 7 Ocak Pazar günü İstanbulspor deplasmanına çıkacak Fenerbahçe'de kadro merak ediliyor. 44 puanla lider durumdaki takımda yaşanan sakatlıklar ve kart cezalısı oyuncuların yanı sıra cezalı Afrika Kupası'na gidecek oyuncuların bulunması teknik direktör İsmail Kartal'ın elini zorlaştıracak. Rodrigo Becao ile Miha Zajc'ın sakatlıklarının devam ettiği sarı-lacivertli ekipte; Fred, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci kart cezaları nedeni ile İstanbulspor maçında görev alamayacak.

AFRİKA KUPASI'NA 2 OYUNCU

Fenerbahçe, 34'üncü Afrika Uluslar Kupası'na 2 oyuncu gönderiyor. Sarı-lacivertli ekipte Gana Milli Takımı kadrosunda yer alacak Alexander Djiku ile Nijerya Milli Takımı'nda olacak Bright Osayi-Samuel, ülkelerinin formalarını terletecek. İki isim, ülkelerinin milli takımlarının grup aşamasında elenmesi halinde 6 resmi maçta yer alamayacak. Gana ve Nijerya'nın gruptan çıkması durumunda ise süre biraz daha uzayacak.

İSTANBULSPOR HAZIRLIKLARI YARIN BAŞLAYACAK

Fenerbahçe, ligin 19'uncu haftasında oynayacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarına ise yarın başlayacak. Sarı-lacivertli ekip, teknik direktör İsmail Karta yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde İstanbulspor karşılaşması için topbaşı yapacak. Fenerbahçe'de Osayi-Samuel'in yokluğunda Mert Müldür'ün forma giymesi bekleniyor. Djiku ve Becao'nun yokluğunda ise stoperde Serdar Aziz, Oosterwolde ve Samet Akaydın arasında bir tercih yapılacak.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

İsmail Kartal, İstanbulspor, Fenerbahçe, Afrika, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, İstanbulspor maçı öncesinde kadro sıkıntısı yaşıyor - Son Dakika


16:39
MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı
16:14
İsrail askerleri Gazze'de ağır direnişle karşılaşıyor! Görüntüler İsrail'in içine oturacak İsrail askerleri Gazze'de ağır direnişle karşılaşıyor! Görüntüler İsrail'in içine oturacak
16:02
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kumarki ile barıştı Oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kumarki ile barıştı
15:58
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin Kolombiya'da bir kişiye çıktığı iddiaları yalanlandı Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin Kolombiya'da bir kişiye çıktığı iddiaları yalanlandı
15:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi var Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi var
15:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız 255,8 milyar dolarla rekor kırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız 255,8 milyar dolarla rekor kırdı
15:16
Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor
14:55
Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti

Son Dakika
16:39 MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı
16:14 İsrail askerleri Gazze'de ağır direnişle karşılaşıyor! Görüntüler İsrail'in içine oturacak
16:02 Oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kumarki ile barıştı
15:58 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin Kolombiya'da bir kişiye çıktığı iddiaları yalanlandı
15:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi var
15:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız 255,8 milyar dolarla rekor kırdı
15:16 Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor
14:55 Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti
14:37 Kibariye 13 yaşındayken yaşadığı istismarı itiraf etti: Cacığıma ilaç atmışlar
14:33 Kim Min-Jae, ''Yılın Futbolcusu'' seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 17:31:04. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, İstanbulspor maçı öncesinde kadro sıkıntısı yaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement