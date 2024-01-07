 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fenerbahçe, İstanbulspor'u 5-1 mağlup ederek 3. kez 5 gollü galibiyet aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe, İstanbulspor'u 5-1 mağlup ederek 3. kez 5 gollü galibiyet aldı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda İstanbulspor'u 5-1 yenerek bu sezon ligde 3. kez 5 gollü galibiyet elde etti. Cengiz Ünder (4) ve Edin Dzeko'nun attığı gollerle sarı-lacivertliler, İstanbulspor filelerine 5 kez isabetli şut gönderdi.

Fenerbahçe, İstanbulspor\'u 5-1 mağlup ederek 3. kez 5 gollü galibiyet aldı
07.01.2024 - 18:13,
Abone Ol

İstanbulspor'u 5-1 mağlup eden Fenerbahçe, bu sezon ligde 3. kez 5 gollü galibiyet elde etti.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor'u 5-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde goller Cengiz Ünder (4) ve Edin Dzeko'dan geldi. Dusan Tadic de bir penaltıdan yararlanamadı. Bu sezon ligin en golcü takımı olan Fenerbahçe, iç sahada Çaykur Rizespor (5-0) ve deplasmanda Pendikspor (5-0) müsabakalarının ardından İstanbulspor filelerine de 5 kez havalandırdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Trendyol Süper Lig, İstanbulspor, Edin Dzeko, Fenerbahçe, Maç Sonucu, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, İstanbulspor'u 5-1 mağlup ederek 3. kez 5 gollü galibiyet aldı - Son Dakika


18:06
Galatasaray-Konayaspor maçında ilk 11'ler belli oldu Galatasaray-Konayaspor maçında ilk 11'ler belli oldu
17:59
Bursa'da fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi Bursa'da fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi
17:44
Cengiz'in içinden Messi çıktı! Fenerbahçe İstanbulspor'u deplasmanda farklı yendi Cengiz'in içinden Messi çıktı! Fenerbahçe İstanbulspor'u deplasmanda farklı yendi
17:08
AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan adaylık ilanı sonrası ilk sözler AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan adaylık ilanı sonrası ilk sözler
17:02
AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk paylaşım AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk paylaşım
16:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e gönderme: İnşallah seçimlerde Özgür efendiyi de özgürleştireceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e gönderme: İnşallah seçimlerde Özgür efendiyi de özgürleştireceğiz
16:45
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan İBB adayı Murat Kurum'a 'Hayırlı olsun' mesajı Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan İBB adayı Murat Kurum'a "Hayırlı olsun" mesajı
16:39
Yok artık Cengiz! İstanbulspor'a 4 gol attı Yok artık Cengiz! İstanbulspor'a 4 gol attı

Son Dakika
18:06 Galatasaray-Konayaspor maçında ilk 11'ler belli oldu
17:59 Bursa'da fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi
17:44 Cengiz'in içinden Messi çıktı! Fenerbahçe İstanbulspor'u deplasmanda farklı yendi
17:08 AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan adaylık ilanı sonrası ilk sözler
17:02 AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk paylaşım
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e gönderme: İnşallah seçimlerde Özgür efendiyi de özgürleştireceğiz
16:45 Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan İBB adayı Murat Kurum'a "Hayırlı olsun" mesajı
16:39 Yok artık Cengiz! İstanbulspor'a 4 gol attı
15:53 AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum kimdir?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2024 18:46:11. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, İstanbulspor'u 5-1 mağlup ederek 3. kez 5 gollü galibiyet aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement