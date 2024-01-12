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Fenerbahçe, İtalyan futbolcu Leonardo Bonucci'yi kadrosuna kattı - Son Dakika
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Fenerbahçe, İtalyan futbolcu Leonardo Bonucci'yi kadrosuna kattı

Fenerbahçe, ara transfer döneminde tecrübeli savunmacı Leonardo Bonucci'yi transfer etti. Bonucci, kulüp tarihindeki 4. İtalyan futbolcu oldu. Kariyerinde birçok başarıya imza atan Bonucci, Fenerbahçe'de 19 numaralı formayı giyecek.

Fenerbahçe, İtalyan futbolcu Leonardo Bonucci\'yi kadrosuna kattı
12.01.2024 - 10:14,
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Fenerbahçe'nin, Union Berlin'den kadrosuna kattığı 36 yaşındaki defans Leonardo Bonucci, kulüp tarihinin 4. İtalyan futbolcusu oldu.

Fenerbahçe, ara transfer döneminde ilk takviyesini tecrübeli savunmacı Leonardo Bonucci ile yaptı. Tecrübeli stoper 2023-2024 sezonunun sonuna kadar sarı-lacivertli formayı giyecek. Sağlık kontrollerinin ardından deneyimli oyuncu, kulüp binasında kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Bonucci, Fenerbahçe'de 19 numaralı formayı giyecek.

Kupa ve başarılarla dolu kariyer

2006 yılında İtalyan ekibi Inter'in 19 yaş altı takımından A takıma yükselen Bonucci, 1.5 sezon Treviso ve yarım sezon da Pisa takımlarında kiralık olarak top koşturdu. Daha sonra Genoa ve Bari'de görev yapan Bonucci, 2010 yılında transfer olduğu Juventus'ta birçok başarıya imza attı. 7 sezon siyah-beyazlı formayı giyen başarılı savunma oyuncusu, bir sezonluk Milan macerasından sonra yine Juventus'a döndü.

Bonucci, İtalya'da 9 Serie A şampiyonluğu, 5 İtalya Süper Kupa, 4 İtalya Kupası kazandı. Sezon başında Almanya ekibi Union Berlin'e imza atan 36 yaşındaki futbolcu, burada 10 resmi maça çıkarak 1 gol kaydetti ve 723 dakika sahada kaldı.

Deneyimli futbolcu, İtalya Milli Takımı formasını da 121 kez giyip, 8 kez gol sevinci yaşadı. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İtalya formasıyla şampiyonluk yaşayan Bonucci, final karşılaşmasında da 1 gole imza attı.

2016 yılında İtalya'da 'Yılın Futbolcusu' ödülüne layık görülen Bonucci, 4 kez İtalya Yılın Takımı, 1 kez UEFA Yılın Takımı, 1 kez Şampiyonlar Ligi Yılın Takımı, 1 kez de FIFA Yılın Takımı'nda yer aldı.

Fenerbahçe'nin 4. İtalyan'ı oldu

Kiralık olarak Brezilyanın Gremio takımında forma giyen Fenerbahçe'nin Brezilya asıllı İtalyan futbolcusu Joao Pedro'nun ardından Leonardo Bonucci de sarı-lacivertlilerin tarihindeki İtalyan futbolcular arasında yerini aldı. Ranço, Baldini ve Pedro'dan sonra Bonucci, Fenerbahçe'nin 4. İtalyan oyuncusu oldu.

En fazla Brezilyalılar forma giydi

Sarı-lacivertlilerin 117 yıllık tarihinde yabancı oyuncuların dağılımında Brezilyalılar ilk sırada bulunuyor. Sambacıları 14 isimle Yugoslavlar izlerken, Almanya ve Sırbistan'dan da 8'er futbolcu sarı-lacivertli takımda bulundu.

En fazla maça çıkan da Brezilyalı

Sarı-lacivertli formayı en fazla terleten futbolcular arasında yer alan Brezilyalı futbolcu Alex de Souza, yabancı oyuncular listesinde zirvede bulunuyor. 2004 - 2012 yılları arasında 344 maça çıkan Alex'i, 229 kezle Nijeryalı defans Uche Okechukwu takip ederken, Aurelio 222, Cristian Baroni 200 maçta Fenerbahçe forması giydi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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