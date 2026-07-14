Fenerbahçe İyi Kamp Geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe İyi Kamp Geçirdi

14.07.2026 23:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin kamp dönemini değerlendirdi, yeni transfer Greenwood'a güveniyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, çok iyi 2 kamp dönemi geçirdiklerini ve Gornik Zabrze maçına hazır olarak çıkacaklarını söyledi.

Tecrübeli teknik adam, Raiffeisen Arena'da Avusturya'nın LASK ekibiyle oynadıkları ve 2-1 kazandıkları maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Eksikleri görme adına çok iyi bir dönem yaşadıklarını dile getiren Kartal, "Burada gerçekten güzel bir kamp geçirdik. Birinci etap Topuk Yaylası'nda iyi bir kampımız olmuştu. Burada 3 maç yaptık. Hem eksiklerimizi gördük hem de oyun ve takım olarak daha nasıl kendimizi geliştirebiliriz onları gördük. Tabii 3 maçı kazandık ve bu bize moral oldu." ifadelerini kullandı.

Maçlarda iniş ve çıkışlar yaşadıklarını, bunun da doğal olduğunu aktaran Kartal, şöyle devam etti:

"Zaman zaman bu 3 maçta çok iyi performans ortaya koyduğumuz anlar oldu. Zaman zaman oyun içinde düşüşlerimiz de oldu. Bunlar hazırlık döneminde çok normal. Bunların analizini yaptığımız zaman nerede daha neler yapabiliriz, ne yapmamız gerekiyor gibi bizim için eksiklerimizi görmek çok önemli oluyor. Güzel maç oldu. Yeni aldığımız Ake'yi ilk defa oynattık. Hemen hemen tüm oyuncularımıza şans verdik. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Milli takımdan gelen oyuncularımızın biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ama kamp başından bugüne kadar birlikte çalıştığımız oyuncular gayet iyi durumda. İyi çalıştık, iyi kamp geçirdik. Ayın 21'indeki ilk maça en iyi şekilde hazırlanıp o turu geçmek istiyoruz."

"Greenwood bize çok katkı sağlayacak"

İsmail Kartal, yeni transferleri Mason Greenwood'un takıma çok katkı sağlayacağını dile getirdi.

Onay verdikleri önemli bir transferin sona erdiğini aktaran Kartal, "Hem kendisine hem camiamıza hayırlı olsun. Çok yetenekli bir oyuncu, yaptıkları ortada. Bize de çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu katkıları vereceğinden eminim. Bu doğrultuda başkanımız ve yöneticilerimizle konuştuğumuzda onay vermiştik. Hayırlı olsun diyorum, inşallah bir an önce aramıza katılır." değerlendirmesinde bulundu.

Kampta sakat oyuncular, kiralıktan ve milli takımdan dönen oyuncuların da olduğunu hatırlatan Kartal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Önce teknik ekibime ve personele çok teşekkür ediyorum. İnanın sabah 7.00, 7.30'ta kalkıyoruz akşama kadar 3-4 tane parça parça antrenman yapıyoruz ki hiçbir oyuncu geride kalmasın. Her oyuncuyla birebir, grup grup çok iyi hazırlandık ama bizim işimiz bu, bundan yorulmuyoruz. Kendimizi motive ederek şampiyonluk yolunda bu oyuncularımızı en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Kampın başından beri beraber çalıştığımız oyuncular daha iyi durumda. Diğer oyuncuların biraz daha zamana ihtiyacı var."

Kaynak: AA

Teknik Direktör, İsmail Kartal, Fenerbahçe, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe İyi Kamp Geçirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gram altında kritik eşik 4 bin TL ihtimali masada Gram altında kritik eşik! 4 bin TL ihtimali masada
Savaş büyüyor ABD saldırdı, İran Hürmüz’de iki tankeri hedef aldı Savaş büyüyor! ABD saldırdı, İran Hürmüz'de iki tankeri hedef aldı
Piyasalarda deprem Petrol son 4 haftanın zirvesine çıktı Piyasalarda deprem! Petrol son 4 haftanın zirvesine çıktı
AK Parti tartışmalara noktayı koydu: Öcalan’a umut hakkı da özel statü de yok AK Parti tartışmalara noktayı koydu: Öcalan'a umut hakkı da özel statü de yok
İsrail basınından dikkat çeken analiz Türkiye’nin hamlesi Tel Aviv’i endişelendirdi İsrail basınından dikkat çeken analiz! Türkiye'nin hamlesi Tel Aviv'i endişelendirdi
Milyonlarca gurbetçiyi ilgilendiren karar Araç kullanımında yeni dönem Milyonlarca gurbetçiyi ilgilendiren karar! Araç kullanımında yeni dönem

23:56
Dünya Kupası’ndaki ilk finalist İspanya
Dünya Kupası'ndaki ilk finalist İspanya
23:55
İran İHA’ları Bahreyn semalarında Patriotlar devreye girdi
İran İHA'ları Bahreyn semalarında! Patriotlar devreye girdi
22:58
Fenerbahçe, Greenwood’u Aziz Yıldırım’ın sözleriyle duyurdu
Fenerbahçe, Greenwood'u Aziz Yıldırım'ın sözleriyle duyurdu
22:53
AHBAP soruşturmasında EFT şifreleri çözüldü: Paralar bu kodlarla gönderilmiş
AHBAP soruşturmasında EFT şifreleri çözüldü: Paralar bu kodlarla gönderilmiş
22:47
Kayıp ihbarından vahşet çıktı: Babasını parçalayıp tuvalete gömmüş
Kayıp ihbarından vahşet çıktı: Babasını parçalayıp tuvalete gömmüş
22:44
Trump bölgeyi yeniden ateşe attı: İran’a yönelik abluka başladı, füzeler çok sayıda ülkeye peş peşe fırlatıldı
Trump bölgeyi yeniden ateşe attı: İran’a yönelik abluka başladı, füzeler çok sayıda ülkeye peş peşe fırlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2026 01:02:03. #7.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe İyi Kamp Geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.