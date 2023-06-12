Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus ile yollarını ayırdığını açıkladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus ile yollarını ayırdığını açıkladı

12.06.2023 18:43

Fenerbahçe, Başakşehir maçının ardından ayrılığını açıklayan Jorge Jesus için bir paylaşım yaptı. Sarı-lacivertliler, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Portekizli teknik adama veda etti.

Fenerbahçe'nin 9 yıllık kupa hasretine son verdikten sonra, takımdan ayrılığını açıklayan Jorge Jesus'a, sarı-lacivertlilerden veda mesajı paylaşıldı.

Veda mesajı paylaşıldı! Jorge Jesus, Fenerbahçe'den resmen ayrıldı

İşte Fenerbahçe'nin Jorge Jesus için açıklaması:

"Kamuoyuna Duyuru

Çok uzun ve yoğun bir sezonu geride bıraktık. Dünya Kupası ve ülke olarak yaşadığımız büyük deprem afeti nedeniyle lige iki defa ara verilmek zorunda kalındı.

Tüm bu dinamiklerin hâkim olduğu 2022-23 Süper Lig Sezonunda, Futbol Takımımız toplam 52 maçta 35 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde ederek toplamda 2,21 puan ortalamasına ulaştı.

Fenerbahçemiz, UEFA Avrupa Ligi'nde sezonu Avrupa Şampiyonluğu ile tamamlayan Sevilla'ya son 16 turunda elendi.

İki kulvarda da son adıma kadar hedeflerine yürüyen Takımımız, Ziraat Türkiye Kupasını müzemize getirdi.

Bugün itibariyle 2022-23 Futbol Sezonunda Takımımızın Teknik Direktörlüğünü üstlenen Jorge Jesus'un sözleşmesi sona ermiş ve kendisi ile yollarımız ayrılmıştır.

Sayın Jorge Jesus'a bugüne dek ortaya koyduğu tüm emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz.

Teşekkürler Jorge Jesus."

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