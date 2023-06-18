Fenerbahçe, Kolombiyalı Juan Cuadrado'ya teklif yaptı

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Juventus'tan ayrılan Juan Cuadrado'ya ilk teklifi yaptı.
İtalyan basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe, Juventus ile sözleşmesi sona eren Cuadrado'ya 2 yıllık sözleşme teklif etti.
35 yaşındaki futbolcu ise Fenerbahçe'ye cevap vermek için süre istedi. Kolombiyalı yıldız, İspanya ve İtalya'dan gelecek teklifleri de görmek istiyor. Geçen sezon İtalyan deviyle 47 maça çıkan Cuadrado, 2 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.
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