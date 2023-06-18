Fenerbahçe, Kolombiyalı Juan Cuadrado'ya teklif yaptı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Kolombiyalı Juan Cuadrado'ya teklif yaptı

18.06.2023 11:00

Fenerbahçe, yeni sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor. Juventus'tan ayrılan Juan Cuadrado'ya 2 yıllık sözleşme teklif eden sarı-lacivertli ekip, futbolcunun cevabını bekliyor. Cuadrado ise İspanya ve İtalya'dan gelecek teklifleri de görmek istiyor.

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Juventus'tan ayrılan Juan Cuadrado'ya ilk teklifi yaptı.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ 2 YILLIK

İtalyan basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe, Juventus ile sözleşmesi sona eren Cuadrado'ya 2 yıllık sözleşme teklif etti.

SÜRE İSTEDİ

35 yaşındaki futbolcu ise Fenerbahçe'ye cevap vermek için süre istedi. Kolombiyalı yıldız, İspanya ve İtalya'dan gelecek teklifleri de görmek istiyor. Geçen sezon İtalyan deviyle 47 maça çıkan Cuadrado, 2 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.

Cuadrado, Fenerbahçe'nin sözleşme teklifine cevap vermek için süre istedi
Cuadrado, Fenerbahçe'nin sözleşme teklifine cevap vermek için süre istedi
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