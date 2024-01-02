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Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Nesibe Aydın'ı mağlup ederek yarı finale yükseldi - Son Dakika
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Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Nesibe Aydın'ı mağlup ederek yarı finale yükseldi

Fenerbahçe Kadın Basketbol takımı, ING Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalinde Nesibe Aydın'ı 96-57 yenerek yarı finale çıktı. Yarı finalde Emlak Konut - OGM Ormanspor maçının galibiyle karşılaşacaklar.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Nesibe Aydın\'ı mağlup ederek yarı finale yükseldi
02.01.2024 - 14:54,
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ING Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde Nesibe Aydın'ı 96-57'lik skorla mağlup eden Fenerbahçe Kadın Basketbol takımı, yarı finale yükseldi.

Fenerbahçe Kadın Basketbol takımı, ING Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalinde Nesibe Aydın ile Metro Enerji Salonu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, rakibini 96-57 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Fenerbahçe, yarı finalde bugün saat 15.30'da oynanacak Emlak Konut - OGM Ormanspor maçının galibiyle mücadele edecek.

Sarı-lacivertlilerde Natasha Howard 23, Alperi Onar 16 ve Tilbe Şenyürek de 14 sayıyla müsabakayı tamamladı.

Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen ekipler, Dörtlü Final için 4-5 Ocak tarihlerinde Balıkesir'de bir araya gelecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Nesibe Aydın'ı mağlup ederek yarı finale yükseldi - Son Dakika
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