Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Sezonu 4 Kupayla Kapattı - Son Dakika
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Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Sezonu 4 Kupayla Kapattı

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Valerie Garnier, sezonu 4 kupayla tamamladıklarını ve hayallerini gerçekleştirmenin muhteşem bir sezonu özetlediğini söyledi. Fenerbahçe, 2023-2024 sezonunda Avrupa'da üst üste ikinci kez Euroleague kupasını kazanarak bir ilke imza attı. Ayrıca Türkiye Kupası ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde de şampiyon oldular. Garnier, Fenerbahçe'ye sadece kazanmak için geldiklerini ve buranın büyük bir aile olduğunu belirtti. Türk basketbolunun Avrupa'nın en iyi liglerinden biri olduğunu vurguladı.

19.04.2024 20:36
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- Valerie Garnier: "Hayali gerçekleştirebiliyor olmak muhteşem bir sezonu özetliyor"

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Valerie Garnier:

"Fenerbahçe'ye sadece kazanmak için gelirsiniz"

Sezonu 4 kupayla kapatan Fenerbahçe, basınla buluştu

İSTANBUL - Sezonu 4 kupa ile tamamlayan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda Başantrenör Valerie Garnier, "Çok fazla hayalimiz vardı sezona başlarken, bu hayali gerçekleştirebiliyor olmak muhteşem bir sezonu özetliyor. Mükemmel bir sezon diyebiliriz. Aslında çok kısa bir süre vardı önümüzde hem birbirimizi tanıma hem de takımı olabildiğince yüksek noktaya getirmek için. Adım adım gittik. Bu noktada hep beraber hareket ettik" dedi.

2023-2024 sezonunda Avrupa'da üst üste ikinci kez Euroleague kupasını kazanarak bir ilke imza atan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, sezon başında müzesine götürdüğü FIBA Süper Kupa ile birlikte Türkiye Kupası ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde de mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertli sporcular ve teknik heyet, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yer alan Fenerbahçe Basketbol Müzesi'nde medya mensuplarıyla bir araya geldi. Sezon başında şampiyon bir takıma geldiğini ve hedefler doğrultusunda birlikte çalıştıklarını belirten Başantrenör Valerie Garnier, "Çok fazla hayalimiz vardı sezona başlarken, bu hayali gerçekleştirebiliyor olmak muhteşem bir sezonu özetliyor. Mükemmel bir sezon diyebiliriz. Aslında çok kısa bir süre vardı önümüzde hem birbirimizi tanıma hem de takımı olabildiğince yüksek noktaya getirmek için. Adım adım gittik. Bu noktada hep beraber hareket ettik. Burada bir takım vardı ve bu takımı ben kurmamıştım. Dolayısıyla hedefler doğrultusunda hep beraber çalıştık. Çok iyi bir takımımız vardı. Hedeflere ulaşmak için takım halinde hareket etmemiz gerektiğini söyledik. Takıma da hakkını vermek lazım. Hiçbir zaman onları ekstra motive etmeme gerek kalmadı" ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe'ye sadece kazanmak için gelirsiniz"

2018-2019 sezonunda Fenerbahçe'de başantrenörlük görevi yapmasının bu sezon kendisine yardımcı olduğunu vurgulayan Varnier, "Bu durum biraz yardımcı oldu. Yeri geldiğinde tanıdık yüzlerle karşılaştım. Fenerbahçe dokusunu biliyordum. Buraya gelirken nereye geldiğinizin farkında olmanız gerekiyor. Buraya sadece kazanmak için gelirsiniz. Fenerbahçe çok büyük bir aile, buraya tekrardan geldiğimde kimse beni unutmamıştı. Aslında ben aileme geri katılmış gibi oldum" diye konuştu.

"Kariyerimdeki en özel sezonum"

Fransız antrenör, kazanılan şampiyonlukların ardından kariyerinde çok önemli bir sezonu geride bıraktığını belirterek, "Gerçekten çok nadir olur tüm kupaları kazanmak. Bir antrenör sezona başlarken bütün alanlarda şampiyonluk hedefler. Bu şampiyonluklar gerçekleştiğinde de uyandığımızda gerçek mi diye kontrol ederiz. Hala o anın akışındayız. Belki biraz daha vakte ihtiyacımız var her şeyi tam anlamıyla idrak etmek için" değerlendirmesinde bulundu.

Varnier, Fenerbahçe'deyken her sezon şampiyonlukları tekrarlamaları gerektiğinin de altını çizerek, "Gelecek sezon bizim adımıza zor geçecek. Fenerbahçe'deyseniz bu başarıları tekrardan kazanmanın bilincindesinizdir. Zor bir sezon olacak. Tek başımıza değiliz, ciddi rakiplerimiz var" dedi.

"Türk basketbolu Avrupa'nın en iyi liglerden biri"

Avrupa'nın önemli organizasyonlarında Türk takımlarının final oynaması üzerine ise Varnier, "Türk basketbolunun var olduğunu ve gerçekten Avrupa'nın en iyi liglerden biri olduğunu gösterir. Böyle bir sezon geçirdikten sonra devamlılığı tercih etmek gerekir tabii ki bazı değişiklikler yaparak" diyerek sözlerini noktaladı.

Medya günü, 'Dünyanın En Büyük Spor Kulübü' pankartı ile çekilen fotoğraf ile sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Sezonu 4 Kupayla Kapattı - Son Dakika

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