Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, üst üste ikinci kez EuroLeague şampiyonu oldu.

Spor

Atış poligonunda intihar eden doktorla ilgili kahreden Bitcoin detayı

FIBA EuroLeague final maçında Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı ile Villeneuve d'Ascq LM karşı karşıya geldi. Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan maçı Fenerbahçe Alagöz 106-73 kazanarak üst üste ve toplamda ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldu. Fenerbahçe Alagöz, EuroLeague finallerinde 100 sayı barajını aşan ilk takım olarak da tarihe geçti.

İKİNCİ KEZ ŞAMPİYON OLDU

EuroLeague Kadınlar'da toplamda 6. kez final oynayan Fenerbahçe Alagöz Holding üst üste ikinci zaferini yaşadı. Organizasyonda 4'ü üst üste olmak üzere 10. kez son 4 takım arasında yer alan sarı-lacivertliler ilk şampiyonluğuna geçen sezon ulaşmıştı.

Geçen sezon finalde ÇBK Mersin'i 99-60 mağlup eden Fenerbahçe, kupayı müzesine götürmüştü. Fenerbahçe, 2013, 2014, 2017 ve 2022'de ise ikincilikle yetinmişti.