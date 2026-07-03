Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Hazırlıklara Başladı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe ArsaVev, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-lacivertli takım, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ilk antrenmanını Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, pas ve koşu çalışmaları yapıldı.

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına 4-14 Temmuz tarihlerinde Fenerbahçe Serkan Acar Resort&Sport Topuk Yaylası Tesisleri'nde yapacağı kampla devam edecek.