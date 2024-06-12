Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı İtalyan Başantrenörüyle Yollarını Ayırdı - Son Dakika
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Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı İtalyan Başantrenörüyle Yollarını Ayırdı

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, 2023-24 sezonunda başantrenörlük görevini üstlenen Stefano Lavarini ile yollarını ayırdığını duyurdu. Sarı Melekler'in kazandığı AXA Sigorta Kupa Voley ve Sultanlar Ligi şampiyonluklarında takımın başantrenörlüğünü yapan Lavarini'ye teşekkür edilerek, gelecekteki kariyerinde başarılar dileyen açıklama, resmi sosyal medya hesabından yapıldı.

12.06.2024 16:26
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Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın İtalyan Başantrenörü Stefano Lavarini ile yollar ayrıldı.

Sarı-lacivertlilerin konuya ilişkin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "2023-24 sezonunda Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımızın Başantrenörlük görevini üstelenen Stefano Lavarini ile yollarımız ayrılmıştır. Sarı Melekler ile birlikte 2023-24 sezonunda kazandığımız AXA Sigorta Kupa Voley ve Sultanlar Ligi şsampiyonluğumuzda takımımızın Başantrenörlüğünü yapan Stefano Lavarini'ye, bugüne kadarki tüm emekleri için teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı İtalyan Başantrenörüyle Yollarını Ayırdı - Son Dakika

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