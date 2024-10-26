İSTANBUL, -
SALON: Fenerbahçe Metro Enerji Spor
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Mustafa Çeltiker, Burak Aktaş
FENERBAHÇE: Milic 21, Meesseman 15, Alperi Onar 11, Atkins 6, Allemand 13, Tilbe Şenyürek 4, Sevgi Uzun 11, Olcay Turgut 4, İdil Saçalır, Ayşe Yılmaz 2, Sudenur Akarpa
OGM ORMANSPOR: Berger 23, Sutton 17, Sissoko 3, Manolya Kurtulmuş 3, Aokuso 4, Şevval Gül 10, Esra Topuz 4, Duygu Özen, İdil Türk 3
1'İNCİ PERİYOT: 28-15
DEVRE: 49-36
3'ÜNCÜ PERİYOT: 74-49
KADINLAR Basketbol Süper Ligi'nin 5'inci haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı OGM Ormanspor'u 87-67 mağlup etti.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Kadınlar Basketbol'da Galip - Son Dakika
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