Fenerbahçe Kadınlar Euroleague Final Four'da şampiyon oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe Kadınlar Euroleague Final Four'da şampiyon oldu

Fenerbahçe Kadınlar Euroleague Final Four\'da şampiyon oldu

Fenerbahçe, Fransız ekibi Villeneuve d'Asvq LM'yi mağlup ederek üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Sarı-lacivertli basketbolcular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

14.04.2024 22:36  Güncelleme: 22:52
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FIBA Kadınlar Euroleague Final Four (Dörtlü Final) finalinde Fransız ekibi Villeneuve d'Asvq LM'yi 106-73 mağlup ederek üst üste ikinci kez şampiyon olan Fenerbahçe kupasını aldı. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle beraber sarı-lacivertli teknik heyet, basketbolcular ve salonu dolduran taraftarlar sevinç yaşadı.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ile Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de katılımıyla Servet Tazegül Spor Salonu'nda düzenlenen törende sarı-lacivertiler kupayı kaldırdı. Kupayı alan sarı-lacivertli basketbolcular, sevinçlerini salonu dolduran taraftarlarla paylaştı. Çok sayıda taraftar basketbolcularla fotoğraf çektirdi, sevinçlerine ortak oldu.

Turnuvadaki iki maçta da forma giyen Fenerbahçeli Kayla McBride de Final Four'un MVP ödülünü kazandı.

Törende, Fransa ekibi Villeneuve d'Ascq LM takımına da ikincilik madalyası takdim edildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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