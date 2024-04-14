Fenerbahçe Kadınlar Euroleague Final Four\'da şampiyon oldu

FIBA Kadınlar Euroleague Final Four (Dörtlü Final) finalinde Fransız ekibi Villeneuve d'Asvq LM'yi 106-73 mağlup ederek üst üste ikinci kez şampiyon olan Fenerbahçe kupasını aldı. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle beraber sarı-lacivertli teknik heyet, basketbolcular ve salonu dolduran taraftarlar sevinç yaşadı.
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ile Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de katılımıyla Servet Tazegül Spor Salonu'nda düzenlenen törende sarı-lacivertiler kupayı kaldırdı. Kupayı alan sarı-lacivertli basketbolcular, sevinçlerini salonu dolduran taraftarlarla paylaştı. Çok sayıda taraftar basketbolcularla fotoğraf çektirdi, sevinçlerine ortak oldu.
Turnuvadaki iki maçta da forma giyen Fenerbahçeli Kayla McBride de Final Four'un MVP ödülünü kazandı.
Törende, Fransa ekibi Villeneuve d'Ascq LM takımına da ikincilik madalyası takdim edildi. - MERSİN
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Fenerbahçe Alagöz, Kadınlar EuroLeague finalinde Villeneuve d'Ascq LM'yi 106-73 yenerek üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldu. Takım, sezon başında da FIBA Süper Kupa'yı kazanmıştı. Final Four'un MVP'si Kayla McBride seçildi. Fenerbahçe Alagöz, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisinde ÇBK Mersin karşısında 2-0 önde bulunuyor.
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