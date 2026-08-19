Fenerbahçe kadroya almayıp yüzüne bakmamıştı: Barcelona talip oldu

Yeni sezon öncesinde kadrosunu Vedat Muriç, Mason Greenwood, Nathan Ake ve Romelu Lukaku gibi isimlerle güçlendiren Fenerbahçe, takımdan ayrılacak futbolcular konusunda da çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-lacivertlilerde geleceği belirsizliğini koruyan isimlerin başında Dominik Livakovic geliyor. Yeni sezon kadro planlamasında yer almayan 31 yaşındaki Hırvat kaleciyle yolların ayrılması beklenirken sürpriz bir talip ortaya çıktı.

BARCELONA RESMİ TEMASLARA BAŞLADI

Gazeteci Ertan Süzgün'ün aktardığı bilgilere göre İspanya La Liga devi Barcelona, Dominik Livakovic'i kadrosuna katmak için harekete geçti. Katalan ekibinin transfer için Fenerbahçe ile resmi temaslara başladığı belirtildi. Görüşmelerin sonuçlanması halinde sarı-lacivertlilerin Livakovic'ten 3 ila 4 milyon euro arasında net bonservis geliri elde etmesinin beklendiği ifade edildi.

DİNAMO ZAGREB DE PEŞİNDE

Livakovic için devrede olan tek kulüp Barcelona değil. Hırvat kalecinin eski takımı Dinamo Zagreb de oyuncuyu yeniden kadrosuna katmak için Fenerbahçe yönetimiyle temaslarını sürdürüyor. Böylece Fenerbahçe'de yeni sezon planlamasında düşünülmeyen Livakovic'in önünde Barcelona ve eski kulübü Dinamo Zagreb seçenekleri bulunuyor. Hırvat file bekçisinin geleceğinin yapılacak görüşmelerin ardından netlik kazanması bekleniyor.