Fenerbahçe kampında futbolcularla fotoğraf çektirmek isteyen Galatasaray taraftarına Kim Min-jae'den "Hayır" yanıtı! O anlar gündem oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe kampında futbolcularla fotoğraf çektirmek isteyen Galatasaray taraftarına Kim Min-jae'den "Hayır" yanıtı! O anlar gündem oldu

04.07.2022 15:19

Sezon öncesi hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe'nin kampını ziyaret eden Galatasaraylı bir futbolsever, oyuncularla fotoğraf çektirmek istedi. Taraftarın, Kim Min Jae'den "Hayır" yanıtını alması eğlenceli görüntüleri de beraberinde getirdi.

Fenerbahçe taraftarı kamp yapacağı bölgede yoğun bir ilgiyle karşılaştı. Futbolseverler, Fenerbahçeli yıldızlarla fotoğraf çekilmek için sıraya girdi.

Fenerbahçe kampına Galatasaraylı genç damga vurdu! Futbolcularla fotoğraf çekilmek istedi, Kim Min Jae 'Hayır' dedi

KIM MIN JAE'DEN 'HAYIR' YANITI

Galatasaray formalı genç taraftar Fenerbahçeli futbolcularla fotoğraf çekildi. İrfan Can Kahveci, Szalai gibi isimlerle fotoğraf çekilen Galatasaray taraftarı, Kim Min Jae'nin yanına gidince Koreli futbolcu gülerek bu teklifi reddetti. Ardından eğlenceli görüntüler ortaya çıktı.

Fenerbahçe kampına Galatasaraylı genç damga vurdu! Futbolcularla fotoğraf çekilmek istedi, Kim Min Jae 'Hayır' dedi
Fenerbahçe kampına Galatasaraylı genç damga vurdu! Futbolcularla fotoğraf çekilmek istedi, Kim Min Jae 'Hayır' dedi
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Son Dakika Spor Fenerbahçe kampında futbolcularla fotoğraf çektirmek isteyen Galatasaray taraftarına Kim Min-jae'den 'Hayır' yanıtı! O anlar gündem oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe kampında futbolcularla fotoğraf çektirmek isteyen Galatasaray taraftarına Kim Min-jae'den "Hayır" yanıtı! O anlar gündem oldu - Son Dakika
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