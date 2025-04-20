Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Bellona Kayserispor'u konuk etti.
Ülker Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan çıkmadı. İki kez geriye düştüğü karşılaşmanın 90+4. dakikasında yediği golle sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.
Kayserispor'un skoru eşitleyen golünün ardından Fenerbahçe taraftarları, Başkan Ali Koç'a tepki gösterdi. Sarı-lacivertli tribünlerden "Ali Koç istifa" ve "Yönetim istifa" sesleri yükseldi. Bir süre sonra ise, "Aziz Yıldırım" tezahüratları yapıldı.
Öte yandan, maçın son düdüğünün ardından stadyumda yüksek sesle müzik açılması da Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekti. DJ kabinine saldırmaya çalışan bazı taraftarlara polis müdahale etti.
Son Dakika › Spor › Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı! Taraftarlar, DJ kabinine bile saldırdı - Son Dakika
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