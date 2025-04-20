Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı! Taraftarlar, DJ kabinine bile saldırdı - Son Dakika
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Spor

Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı! Taraftarlar, DJ kabinine bile saldırdı

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Fenerbahçe Kadıköy'de Kayserispor ile 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yarışında kritik bir puan kaybı yaşadı. Sarı-lacivertlilerde tribünler, karşılaşmanın bitiş düdüğüyle beraber Başkan Ali Koç ve yönetim için "Ali Koç istifa" ve "Yönetim istifa" tezahüratları yaptı. Stadyumda yüksek sesle müzik açılmasına sinirlenen bazı taraftarlar ise DJ kabinine saldırmaya çalıştı.

20.04.2025 21:16  Güncelleme: 21:38
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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Bellona Kayserispor'u konuk etti.

ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA BÜYÜK YARA

Ülker Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan çıkmadı. İki kez geriye düştüğü karşılaşmanın 90+4. dakikasında yediği golle sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.

"ALİ KOÇ İSTİFA" TEZAHÜRATLARI

Kayserispor'un skoru eşitleyen golünün ardından Fenerbahçe taraftarları, Başkan Ali Koç'a tepki gösterdi. Sarı-lacivertli tribünlerden "Ali Koç istifa" ve "Yönetim istifa" sesleri yükseldi. Bir süre sonra ise, "Aziz Yıldırım" tezahüratları yapıldı.

DJ KABİNİNE SALDIRI

Öte yandan, maçın son düdüğünün ardından stadyumda yüksek sesle müzik açılması da Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekti. DJ kabinine saldırmaya çalışan bazı taraftarlara polis müdahale etti.

Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı! Taraftarlar, DJ kabinine bile saldırdı
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Kayserispor, Fenerbahçe, Kadıköy, Ali Koç, Futbol, Müzik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı! Taraftarlar, DJ kabinine bile saldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • mustafa sagdic:
    vallaha kayseriye, Samsun'a, goztepeye, kendi evinde GS a vs vs puanlar dagitirsan sinra da yapı demeye hakkın yok 201 1 Yanıtla
  • taner taner:
    Karrdesım bırak artık bırakmakta bı erdemliktir olmuyor yazık fb sanada 160 11 Yanıtla
  • Emrullah gullu:
    acur nerede? 167 4 Yanıtla
    Mehmet Erginer:
    Sindi 4 1
    Şükrü null:
    turşu yapıldı 3 1
  • Mewan Niwan:
    Ülkenin başına tayyip bela oldu fenerin başına da ali koç bela oldu 89 82 Yanıtla
  • Taner Kara:
    Yok yapı var yok hakemler yabancı olsun yok efendim var kararları. Sonuc ortada sucu birazda kendinizde arayın dünya yıldızı teknik direktör geldi ne oldu fener gine aynı 147 4 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Ali koç: Cocu tam aradığım teknik direktör. Advocaat ile uzun yıllar çalışmak istiyorum. Vitor pereira yarım kalan hikayesini tamamlamaya geldi. Jesus ile özlenen şampiyonluğa ulaşacağız. Camiamızın evladı olan ismail kartala güvenimiz tam. Dünyaca ünlü mourinho ile anlaştık. Bu transfer şampiyonluğumuzun habercisidir. 121 2 Yanıtla
  • cemal dalkıran:
    alınan topçular çok boş iki çalım atmayı beceremeyen çoçuklar FB de oynuyor çok komik 83 5 Yanıtla
  • Anthony Montaja:
    Ali Koç ne yapsın gerçekten anlamıyorum. Suçlu Morinho’dur dolayası ile Futbolcular hatalı kadro 54 34 Yanıtla
  • Yunus Türkay:
    Yazıklar olsun başka birşey demiyorum. 71 5 Yanıtla
  • M ALİ:
    İlahi guşlar öldürürsünüz siz insan :) 52 7 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Sen Fenerbahçe olarak 9 eksikle oynayan bir Kayserispor'a karşı Kadıköy'de galip gelemiyorsan şampiyonluktan bahsetmeyeceksin ona buna çamur atmayacaksın taraftarından özür dileyeceksin oturduğun yerde oturacaksın hoplayıp zıplamayacaksın tmm. 54 2 Yanıtla
  • by mutlu:
    Bi Tayyip bide bu uhuyla yapıştı koltuğa 20 25 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    Valla ilkl günden bugüne kadar ali koç ile birşey olmayacağını biliyordum ve o yüzden şampiyon olmayı haketmiyoruz 37 1 Yanıtla
  • Hakan Duztas:
    Galatasaray lıyım .. vallahi fenere üzüldüm bu hoca bu acun abi ile bu kadar anlayın artık.. 30 4 Yanıtla
  • Aydın Yılmaz:
    Şampiyon Jose Moruk... Fenerde bu gidişle bir tek o kazanacak... 28 2 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Puahhaah alisikdirlar kendi statlarini yakip yikmaya,beter olun şike yapmadan bu kadar 21 8 Yanıtla
  • ramco2006:
    gs ye iftira atıyordunuz hakem makem diye beter olun 17 6 Yanıtla
  • Aydın Yılmaz:
    Şampiyon Jose Moruk???????? Fenerde bu gidişle bir tek o kazanacak ???????????? 18 2 Yanıtla
  • Hakan1421:
    Ali Koç benden bu kadar denediği sürece kimsenin lafına felan bakıp istifa etmez,, helal olsun denek lazım koskoca Fenerbahçe'yi Kocspor yaptı 18 1 Yanıtla
  • Ahmet Kara:
    iyi etmisler bu ne rezalet 17 1 Yanıtla
  • Resul Bey:
    ali sebataist başkan cimbom şampiyon bu hep böyle olacaktır.. 16 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    HANI BU SIRINYAR VE D. CARLOS KULEYDI 9 2 Yanıtla
  • güngör SAĞ:
    la yakın yıkın kaduköyü sökün koltukları atın sahaya yakın formaları yenisimi alırsınız seneye messut ol kanmpanyası gibim bir kanmpanyaları bekleyin 7 1 Yanıtla
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