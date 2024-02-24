Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kasımpaşa maçına tek değişiklikle çıktı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, son oynanan Çaykur Rizespor maçı 11'ine göre Kasımpaşa maçına tek değişiklik ile çıktı.
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Teknik Direktör İsmail Kartal, Çaykur Rizespor maçı 11'inden tek değişikliğe giderek, Sebastian Szymanski yerine Mert Hakan Yandaş'a görev verdi.
Becao, 119 gün sonra kadroda
Brezilyalı stoper Rodrigo Becao, sakatlığının ardından formasına kavuştu. 29 Ekim 2023'te oynanan Pendikspor karşılaşmasında sakatlanan ve tendon kopması yaşayan futbolcu, tedavisinin ardından antrenmanlara da başlarken teknik heyetin raporu doğrultusunda 119 gün sonra kadroda yer buldu.
Mert Hakan, ligde 3. kez 11'de
Geçtiğimiz hafta deplasmanda oynanan Rizespor maçının 46. dakikasında oyuna girerek galibiyetin mimarlarından olan Mert Hakan Yandaş, bu müsabakaya 11'de başladı. 29 yaşındaki oyuncu, bu sezon ligin ilk iki haftasında ( Gaziantep FK, Samsunspor) 11'de görev almıştı. Mert Hakan, bu sezon Süper Lig'de 10 maça çıkarken, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 6, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta forma giydi.
Sarı-lacivertlilerde 4 eksik
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred, sakatlığını tamamen atlatırken, riske edilmemesi için kadroda yer almadı. Sakatlığı bulunan Joshua King'in yanı sıra Bright Osayi-Samuel ve İrfan Can Kahveci de kadroda bulunmuyor.
İsmail Kartal, Kasımpaşa karşısına şu 11 ile çıktı:
" Dominik Livakovic, Ferdi Kadıoğlu, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Rade Krunic, İsmail Yüksek, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş, Dusan Tadic ve Edin Dzeko."
Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Mert Müldür, Leonardo Bonucci, Rodrigo Becao, Miha Zajc, Sebastian Szymanski, Efekan Karayazı, Michy Batshuayi ve Serdar Dursun ise yedek bekledi. - İSTANBUL
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