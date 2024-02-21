Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sakatlığı bulunan Joshua King yer almadı. Edin Dzeko ise tedbir amaçlı olarak ayrı salonda kondisyon idmanı yaptı. Sakatlığını atlatan Fred ise takımla çalışmanın ardından özel programı dahilinde antrenman yaptı. Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

21.02.2024 13:15  Güncelleme: 13:17
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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 24 Şubat Cumartesi günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk bölümü basına açık olarak yapıldı.

Isınma koşularıyla başlayan antrenman, istasyon çalışmasıyla devam etti. İki bölüme ayrılan futbolcular, top kapma idmanıyla devam etti. Kaleciler, yeni kaleci antrenörü Sandro Zufic yönetiminde çalıştı.

Sakatlığı süren Joshua King antrenmanda yer almazken, kas yorgunluğu ölçümü yapılan Edin Dzeko, tedbir amaçlı olarak ayrı salonda kondisyon idmanı gerçekleştirdi.

Sakatlığını atlatan Fred, ilk bölümde takımla çalışırken, daha sonra özel programı dahilinde antrenör eşliğinde antrenman yaptı.

Sarı-lacivertliler idmanın basına kapalı bölümünde taktik çalıştı.

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
Kaynak: AA

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