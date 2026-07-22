Fenerbahçe, Katie Bowen'ı Transfer Etti

Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, Yeni Zelandalı defans oyuncusu Katie Elizabeth Bowen'ı renklerine bağladı.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre 32 yaşındaki futbolcuyla 2026-2027 sezonunun sonuna kadar anlaşma sağlandı.
Katie Elizabeth Bowen, son olarak İtalya Serie A Kadınlar Ligi takımlarından Inter'de forma giydi.
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