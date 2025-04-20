Fenerbahçe-Kayserispor: 3-3 Beraberlik - Son Dakika
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Fenerbahçe-Kayserispor: 3-3 Beraberlik

Fenerbahçe-Kayserispor: 3-3 Beraberlik

Fenerbahçe, Süper Lig'de Kayserispor ile karşılaştığı maçta 3-3 berabere kaldı. Son dakikalar heyecan doluydu.

20.04.2025 21:21
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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Gökhan Sazdağı, kendi yarı sahasında kazandığı topla ilerleyip, rakiplerini çalımladıktan sonra sağ taraftan ortasında kale önünde bulunan Nazon'un kafa vuruşunda üst direğe çarpan meşin yuvarlak, kaleci Livakovic'e de çarparak ağlara gitti. 1-2

53. dakikada Szymanski'nin pasında sol çaprazda topla buluşan Maximin'in ceza sahası içine girdikten sonra yaptığı vuruşta uzak köşeye yönelen topu kaleci Bilal son anda kornere çeldi.

64. dakikada Kostic'in sol taraftan ters ayakla yaptığı ortada kaleci Bilal kale alanında tek yumrukla topu uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında Maximin'in penaltı noktasının hemen gerisinden gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2

76. dakika Kayserispor ceza sahası içinde yaşanan pozisyonda sol çaprazdaki Skriniar'ın içeri çevirmek istediği topu Gökhan Sazdağı yaptığı müdahale ile engelledi.

78. dakikada hakem Oğuzhan Çakır, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi.

79. dakikada penaltıda topun başına geçen Talisca'nın vuruşunda meşin yuvarlak sağ alt köşeden ağlara gitti. 3-2

90+2. dakikada Fred'in pasında sol tarafta topla buluşan Kostic'in ortasında savunmada Jeanvier son anda yaptığı müdahale ile müsait pozisyondaki En-Nesyri'nin meşin yuvarlağı boş ağlara göndermesini engelledi.

90+4. dakikada Gökhan'ın sağ taraftan ortasında kale önünde Talha, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderd. 3-3

90+6. dakikada Kayserispor ceza alanına gönderilen uzun pasta Skriniar'ın yere düşerken yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sağ direkten oyun alanına döndü.

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Furkan Ürün, Süleyman Özay

Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Diego Carlos (Edin Dzeko dk. 53), Milan Skriniar, Mert Müldür (Filip Kostic dk. 62), Fred, Sebastian Szymanski (Oğuz Aydın dk. 62), Dusan Tadic (İsmail Yüksek dk. 81), Anderson Talisca, Allan Saint-Maximin (Çağlar Söyüncü dk. 81), Youssef En-Nesyri

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Cenk Tosun, Yusuf Akçiçek

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Kayserispor: Bilal Bayazit, Julian Jeanvier, Joseph Attamah, Lionel Carole, Gökhan Sazdağı, Baran Ali Gezek (Mehmet Eray Özbek dk. 90+2), Ali Karimi, Nurettin Korkmaz (Kayra Cihan dk. 76), Ramazan Civelek, Carlos Mane, Duckens Nazon (Talha Sarıarslan dk. 81)

Yedekler: Onurcan Piri, Korkmazcan Dernek, Necip Özer, Anthony Uzodimma, Burak Efe Arslan, Batuhan Özgan, Alperen Öztaş

Teknik Direktör: Sergej Jakirovic

Goller: Anderson Talisca (dk. 36 ve 79 pen.), Allan Saint-Maximin (dk. 64) (Fenerbahçe), Ramazan Civelek (dk. 7), Dominik Livakovic (dk. 49 k.k.), Talha Sarıarslan (dk. 90+4) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Fred (Fenerbahçe) Ali Karimi, Ramazan Civelek (Kayserispor) - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe-Kayserispor: 3-3 Beraberlik - Son Dakika

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