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Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 17'nci haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. İdmanda koşu, ısınma, çabukluk ve pas çalışmaları yapıldı.

Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı
15.12.2023 - 13:41,
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 17'nci haftasında 20 Aralık Çarşamba günü Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı idmanla başladı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesislerinde gerçekleştirilen idman; koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sürdü, bireysel çalışmalarla da tamamlandı. Dün oynanan Spartak Trnava karşılaşmasında ilk 11'de görev alan oyuncular ise antrenmanı salonda yapılan rejenerasyon çalışmasıyla noktaladı.

Kaynak: DHA
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