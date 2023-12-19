Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın Mondihome Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma, koordinasyon hareketleri ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.
İdmanda 3 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.
Çalışma, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, bugün özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kayseri'ye gidip kampa girecek.
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