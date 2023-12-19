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Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün tamamladı. Edin Dzeko'nun sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edildi ve tedavi süreci başlatıldı. Sarı-lacivertliler, özel uçakla Kayseri'ye hareket edecek.

Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı
19.12.2023 - 15:41,
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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın Mondihome Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma, koordinasyon hareketleri ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.

İdmanda 3 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

Çalışma, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, bugün özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kayseri'ye gidip kampa girecek.

Kaynak: İHA
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