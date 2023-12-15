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Fenerbahçe, Kayserispor maçı için hazırlıklara başladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Kayserispor maçı için hazırlıklara başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor'a konuk olacak maçın hazırlıklarına başladı. Antrenman, koşu, ısınma, çabukluk hareketleri, pas çalışmaları ve çift kale maçlarla tamamlandı.

Fenerbahçe, Kayserispor maçı için hazırlıklara başladı
15.12.2023 - 14:15,  Güncelleme: 14:19
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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 20 Aralık Çarşamba günü Mondihome Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı.

Pas çalışmalarıyla devam eden idman, dar alanda çift kale maçların ardından yapılan bireysel organizasyonlarla tamamlandı.

Kaynak: AA
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