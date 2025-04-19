Fenerbahçe, Kayserispor Maçına Hazır

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın Bellona Kayserispor'u ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladığı belirtildi.
Ardından 2 gruba ayrılarak 5'e 2 pas çalışması ve dar alanda çift kale maç yapan futbolcuların, antrenmanı taktiksel ve bireysel programlarla noktaladığı kaydedildi.
Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, maç için kampa girdi.
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