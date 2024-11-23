Fenerbahçe, Kayserispor'u 6-2 Mağlup Etti - Son Dakika
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Fenerbahçe, Kayserispor'u 6-2 Mağlup Etti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 13. hafta maçında Kayserispor'u deplasmanda 6-2 yendi.

23.11.2024 18:46
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Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Samet Çiçek, Murat Altan

Bellona Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Carole, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Kayra Yılmaz, Baran Ali Gezek (Dk. 46 Karimi), Ramazan Civelek (Dk. 46 Boa Morte), Bourabia, Cardoso, Bahoken (Dk. 70 Nazon)

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel (Dk. 75 Mert Müldür), Djiku, Samet Akaydın, Kostic, Amrabat (Dk. 89 İsmail Yüksek), Fred, Oğuz Aydın (Dk. 89 Levent Mercan), Mert Hakan Yandaş (Dk. 64 Szymanski), Tadic, En-Nesyri (Dk. 64 Dzeko)

Goller: Dk. 7 (Penaltıdan) ve Dk. 63 Tadic, Dk. 15 ve 26 Oğuz Aydın, Dk. 85 Kostic, Dk. 88 Szymanski (Fenerbahçe), Dk. 43 Djiku (kendi kalesine), Dk. 56 Kolovetsios (Bellona Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 9 Ramazan Civelek, Dk. 12 Baran Ali Gezek, Dk. 74 Nazon, Dk. 84 Cardoso (Bellona Kayserispor), Dk. 19 Djiku, Dk. 64 Mert Hakan Yandaş, Dk. 74 Samet Akaydın (Fenerbahçe)

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Bellona Kayserispor'u deplasmanda 6-2 yendi.

56. dakikada Bellona Kayserispor farkı 1'e indirdi. Kartal Kayra Yılmaz'ın sol kanattan kullandığı korner atışında Kolovetsios'un ceza alanında kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-3.

60. dakikada ceza sahasında topla buluşan Morte'nin vuruşunda topu kaleci Livakovic çeldi.

63. dakikada Tadic'in pasında kaleci Bilal Bayazit ile karşı karşıya pozisyonda En-Nesyri'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-4.

66. dakikada kaleci Bilal Bayazit ile karşı karşıya kalan Dzeko'nun vuruşunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

76. dakikada Cardoso'nun ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak kali direğinin yanından auta gitti.

85. dakikada Mert Müldür'ün sağ kanattan ceza sahasına ortasında arka direğe seken topla buluşan Kostic, farkı 3'e çıkardı: 2-5.

88. dakikada Fenerbahçe'nin 6'ncı gölü geldi. Sol kanattan ceza sahasına giren Oğuz Aydın'ın pasında Szymanski, topu boş kaleye gönderdi: 2-6.

90+4'üncü dakikada Dzeko'nun orta sahadan kaleye çektiği şutta meşin yuvarlak yan direğe çarparak taca çıktı.

Maç Fenerbahçe'nin 6-2 üstünlüğü ile tamamlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Kayserispor'u 6-2 Mağlup Etti - Son Dakika

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