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Fenerbahçe kazandıran stratejiyi değiştirmeyecek! Balkan açılımı başladı - Son Dakika

Fenerbahçe kazandıran stratejiyi değiştirmeyecek! Balkan açılımı başladı

04.12.2021 17:02
Fenerbahçe kazandıran stratejiyi değiştirmeyecek! Balkan açılımı başladı

Son yıllarda Balkan ülkelerinin futbolcularından iyi bonservis gelirleri kazanan Fenerbahçe, Makedonya, Macaristan ve Bosna Hersek gibi ülkelerde oyuncu taramasına başladı. Sarı-lacivertliler, gözlemcilerden gelen raporlara göre düşük maliyetle potansiyel yıldızları kadrosuna dahil etmek için harekete geçecek.

Fenerbahçe, Balkan açılımı yapmaya hazırlanıyor. Kosovalı Muriqi ve Kuzey Makedonyalı Eljif Elmas'tan iyi bonservis gelirleri kazanan sarı-lacivertliler, transferde rotayı yeniden Balkan ülkelerine çevirdi.

GÖZLEMCİLERİN RAPORUNA GÖRE HAREKETE GEÇİLECEK

Sözcü'nün haberine göre; Eljif Elmas, Vedat Muriqi ve Attila Szalai'da hedefi 12'den vuran Kanarya, Kosova, Macaristan, Bosna Hersek ve Makedonya'daki gelecek vaat eden ve maliyeti düşük futbolcuları mercek altına aldı. Gözlemciler tarafından birçok isim izleniyor. Gelecek rapora göre sarı-lacivertli yönetimin harekete geçeceği öğrenildi.

HEDEFTE GENÇ FUTBOLCULAR VAR

Bu ülkelerdeki futbolcuların Türkiye'ye çabuk uyum sağlaması da transfer çalışmalarında önemli bir etken. Bu ülkelerin milli takımlarında ve alt yaş kategori milli takımlarında forma giyen futbolcuları yakın takip altına aldığı belirtildi. Geçmiş dönemlerde Eljif Elmas gibi bir ismi keşfeden ve Napoli'ye 16 milyon Euro satışını gerçekleştiren Kanarya, Muriqi'ii Lazio'ya 12 milyon Euro'ya göndermişti.

Fenerbahçe kazandıran stratejiyi değiştirmeyecek! Balkan açılımı başladı

Eljif Elmas, Fenerbahçe, Macaristan, Makedonya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe kazandıran stratejiyi değiştirmeyecek! Balkan açılımı başladı - Son Dakika Spor


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