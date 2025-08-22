Fenerbahçe-Kocaelispor Rekabeti - Son Dakika
Fenerbahçe-Kocaelispor Rekabeti

22.08.2025 11:12
Fenerbahçe, Kocaelispor ile Süper Lig'de 41. kez karşılaşacak. Sarı-lacivertliler önde.

Fenerbahçe ile Kocaelispor, Süper Lig tarihinde yarın 41. kez karşı karşıya gelecek.

İki takımın bugüne dek mücadele verdiği 40 karşılaşmada, sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor.

Fenerbahçe rakibini 20 kez mağlup ederken, 13 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Körfez ekibi ise 7 kez kazanan taraf oldu.

Sarı-lacivertliler, söz konusu maçlarda rakip fileleri 71 kez havalandırırken, Kocaelispor 32 kez gol sevinci yaşadı.

İki takım ligde son olarak 2008-2009 sezonunda karşı karşıya gelmiş ve Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanan müsabaka 1-1 eşitlikle sonuçlanmıştı.

Kadıköy'de hiç kaybetmedi

Fenerbahçe, ev sahibi sıfatıyla çıktığı hiçbir müsabakada rakibine boyun eğmedi.

Sarı-lacivertliler, seyircisi önünde rakibiyle 20 maça çıkarken, 12 galibiyet ve 8 beraberlik yaşadı.

Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 41 gol atarken, kalesinde sadece 8 gol gördü.

Farklı skorlar

Fenerbahçe ile Kocaelispor arasında oynanan müsabakalar, farklı skorlara da sahne oldu.

İki takım arasında oynanan lig maçlarında sarı-lacivertliler, rakibini tam 6 kez 4 farkla mağlup etmeyi başardı.

Fenerbahçe, 2000-2001'de hem içerde hem de dışarda 4-0 galip gelirken, 1995-1996 ve 1992-1993 sezonlarında da aynı skorla kazanmayı bildi.

Sarı-lacivertliler, 1994-1995 ve 1981-1982 sezonlarında da rakibini 5-1 mağlup etti.

İki takım arasında oynanan en gollü maç ise 1981-1982 sezonundan Kocaeli'de oynanan ve sarı-lacivertliler 4-3 kazandığı müsabaka olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

