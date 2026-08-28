Fenerbahçe, Kojo Peprah Oppong'u Kabul Etti - Son Dakika
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Fenerbahçe, Kojo Peprah Oppong'u Kabul Etti

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Fenerbahçe, Ganalı stoper Kojo Peprah Oppong ile anlaştı; oyuncu İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Ganalı stoper Kojo Peprah Oppong, İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe, Fransız ekibi Nice'te forma giyen Kojo Peprah Oppong ile anlaşma sağladı. Ganalı futbolcu, transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul'a geldi. Fransa'dan uçağa binen 22 yaşındaki oyuncu, saat 14.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Genç futbolcu, pasaport işlemlerinin ardından kendisi için gelen özel araçla alandan ayrıldı. Oppong'un sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Geçen sezon Fenerbahçe'ye rakip oldu

Profesyonel kariyerine İsveç ekibi Norrköping'de başlayan Oppong, daha sonra bir başka İsveç ekibi GIF Sundsvall forması giydi. Geçtiğimiz sezonun başında ise Fransa ekibi Nice, genç oyuncuyu kadrosuna kattı. 22 yaşındaki savunmacı, Nice formasıyla toplam 43 resmi maça çıktı. Oppong, geçtiğimiz sezon Nice ile UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye rakip olmuştu.

Fenerbahçe tarihinin 6. Ganalı futbolcusu

Sarı-lacivertlilerin tarihinde daha önce 5 Ganalı futbolcu ter döktü. Kojo Peprah Oppong; Yaw Preko, Samuel Johnson, Stephen Appiah, Andre Ayew ve Alexander Djiku'nun ardından kulüp tarihinin 6. Ganalı futbolcusu olacak.

Kaynak: İHA

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