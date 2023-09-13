Konferans Ligi'nin en pahalı 3. takımı Fenerbahçe

Konferans Ligi'nin en iddialı takımları arasında gösterilen Fenerbahçe, kadro değeriyle de fark yarattı. Sarı-lacivertliler, Aston Villa ve Fiorentina'nın ardından turnuvanın en değerli kadrosuna sahip 3. takımı oldu.

BEŞİKTAŞ EN DEĞERLİ 6. TAKIM

Konferans Ligi'nde Aston Villa, 607.7 milyon euro ile turnuvanın en değerli takımı durumunda. İngiliz ekibini takip eden takımlar ise 248.6 milyon euro ile Fiorentina ve 209.1 milyon euroluk değeri ile Fenerbahçe. Konferans Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Beşiktaş ise kadro değeriyle Konferans Ligi'nde en değerli 6. kadroya sahip.

FENERBAHÇE, 2. FAVORİ

Öte yandan Fenerbahçe, Aston Villa'nın ardından Konferans Ligi'nin en büyük favorisi gösteriliyor. Beşiktaş ise kupaya ulaşabilecek takımlar listesinde 7. sırada kendine yer buldu.

Konferans Ligi'nin en pahalı takımları şöyle: