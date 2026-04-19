Fenerbahçe, Konyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 21 Nisan Salı günü TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel programlarla tamamlandı.

Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan maça ilk 11'de başlayan oyuncular, günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.