Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün tamamladı. İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanda futbolcular, taktiksel ve bireysel çalışmalar yaptı. Fenerbahçe, özel uçakla Konya'ya hareket edecek. Maçın kamp kadrosunda 22 oyuncu yer alırken, bazı oyuncular ise götürülmedi.

05.05.2024 17:23
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdükleri antrenmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Konya'ya hareket edecek.

Konyaspor kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin yarın akşam Konyaspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu açıklandı. 22 kişilik kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

" Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Fred Santos, Rade Krunic, Miha Zajc, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Efekan Karayazı, Joshua King, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Serdar Dursun, Michy Batshuayi."

Öte yandan Bonucci, Serdar Aziz, İsmail Yüksek, Jayden Oosterwolde ise Konya'ya götürülmedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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