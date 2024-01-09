 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fenerbahçe, Konyaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe, Konyaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçında yarın saat 20.00'de sahasında Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı idmanla tamamladı. İdmanda futbolcular core çalışması, koşu, ısınma, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla hazırlıklarını sürdürdü. Günün tek antrenmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Fenerbahçe, maç öncesi Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.

Fenerbahçe, Konyaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı
09.01.2024 - 20:08,
Abone Ol

Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçında yarın saat 20.00'de sahasında Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı idmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman; salonda core çalışmasıyla başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular koşu, ısınma, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla idmanı sürdürdü. Devam eden bölümde 3 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Günün tek antrenmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Can Bartu Tesisleri, Trendyol Süper Lig, Fenerbahçe, Konyaspor, Antrenman, Teknik Direktör, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Konyaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika


20:27
Aydın'da kaybolan iş insanı Yasin Cinkaya'nın cesedi Yunanistan'da bulundu Aydın'da kaybolan iş insanı Yasin Cinkaya'nın cesedi Yunanistan'da bulundu
20:12
Sergen Yalçın, Antalyaspor'un başında ilk galibiyetini aldı Sergen Yalçın, Antalyaspor'un başında ilk galibiyetini aldı
19:16
İzmir'de Konak-Bostanlı vapuru karaya çarptı İzmir'de Konak-Bostanlı vapuru karaya çarptı
19:03
İsrail'de iktidar ve muhalefet partileri, Netanyahu'yu devirme planları yapıyor İsrail'de iktidar ve muhalefet partileri, Netanyahu'yu devirme planları yapıyor
18:58
Canlı anlatım! Mücadelede yağmur gibi gol var Canlı anlatım! Mücadelede yağmur gibi gol var
18:49
Fatih Camisi'nde imam ve cami cemaatinden bir kişiyi bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı Fatih Camisi'nde imam ve cami cemaatinden bir kişiyi bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı
18:02
Fatih Camii'nde imam ile cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan tutuklandı Fatih Camii'nde imam ile cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan tutuklandı
17:55
Adı rüşvet skandalına karışan Bilecik Belediye Başkanı istifa etti Adı rüşvet skandalına karışan Bilecik Belediye Başkanı istifa etti

Son Dakika
20:27 Aydın'da kaybolan iş insanı Yasin Cinkaya'nın cesedi Yunanistan'da bulundu
20:12 Sergen Yalçın, Antalyaspor'un başında ilk galibiyetini aldı
19:16 İzmir'de Konak-Bostanlı vapuru karaya çarptı
19:03 İsrail'de iktidar ve muhalefet partileri, Netanyahu'yu devirme planları yapıyor
18:58 Canlı anlatım! Mücadelede yağmur gibi gol var
18:49 Fatih Camisi'nde imam ve cami cemaatinden bir kişiyi bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı
18:02 Fatih Camii'nde imam ile cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan tutuklandı
17:55 Adı rüşvet skandalına karışan Bilecik Belediye Başkanı istifa etti
17:45 Batman'da kız çocuğu evinin önünde iple asılı halde bulundu
17:32 Dünya Yıldızı Leonardo Bonucci, Fenerbahçe ile anlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 21:18:06. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Konyaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement