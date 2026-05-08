Fenerbahçe, Konyaspor Maçı için Konya\'da

FENERBAHÇE kafilesi, Süper Lig'in 33'üncü haftasında oynayacağı TÜMOSAN Konyaspor maçı için Konya'ya geldi. Kafileyi kentte az sayıda taraftar karşıladı.

Fenerbahçe, yarın saat 20.00'de Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Maçı Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Suat Güz yapacak. Sarı- lacivertli kafileyi bugün özel uçakla geldiği Konya Havalimanı'nda az sayıda taraftar karşıladı. Taraftar, teknik heyete ve futbolculara çiçek hediye etti ve fotoğraf çektirdi. Sarı- lacivertli ekip, daha sonra kamp yapacağı otele geçti.