Fenerbahçe, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 6 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen çalışma akşam saatlerinde yapıldı. Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 2 grup halinde yapılan pas çalışmalarıyla devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla da tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, Konyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL