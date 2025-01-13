Stat: Konya Büyükşehir
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Bersan Duran, Candaş Elbil
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Uğurcan Yazğılı, Oğulcan Ülgün (Dk. 69 Boranijasevic), Bazoer, Guilherme, Boateng (Dk. 83 Aleksic), Prip (Dk. 69 Tunahan Taşcı), Melih İbrahimoğlu (Dk. 83 Melih Bostan), Pedrinho, Yusuf Erdoğan (Dk. 74 Umut Nayir), Kramer
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Djiku, Oğuz Aydın (Dk. 70 Osayi-Samuel), Fred, Szymanski (Dk. 90+3 Mert Hakan Yandaş), Kostic (Dk. 83 Levent Mercan), Tadic (Dk. 90+3 Yusuf Akçiçek), Dzeko, En-Nesyri
Goller: Dk. 1 Pedrinho, Dk. 45 Kramer (TÜMOSAN Konyaspor) Dk. 14 Mert Müldür, Dk. 24 Çağlar Söyüncü, Dk. 61 Tadic (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 10 Tadic, Dk 62 Kostic (Fenerbahçe), Dk. 29 Oğulcan Ülgün, Dk. 90+3 Melih Bostan (TÜMOSAN Konyaspor)
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2 yendi.
61. dakikada Fenerbahçe tekrar öne geçti. Kaleci Slowik'in kısa kalan pasında araya giren Tadic, rakibinden sıyrılıp kale sahası içi sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Tecrübeli oyuncu, yakın mesafeden plase vuruşla topu filelere gönderdi: 2-3.
89. dakikada ceza sahasındaki karambolde topu önünde bulan Tunahan Taşçı'nın pasıyla topla buluşan Melih Bostan'ın şutunda, top az farkla yandan dışarı gitti.
Fenerbahçe, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Konyaspor'u 3-2 ile Geçti - Son Dakika
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