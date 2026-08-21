Fenerbahçe, Konyaspor'u Ağırlıyor - Son Dakika
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Fenerbahçe, Konyaspor'u Ağırlıyor

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Fenerbahçe, Konyaspor ile 21.30'da Chobani Stadı'nda karşılaşacak. Üç oyuncu eksik.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Olimpik Lyon ile 1-1 berabere kalmıştı.

Fenerbahçe, Konyaspor'u mağlup ederek deplasmandaki rövanş öncesinde moral bulmayı hedefliyor.

3 eksik

Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor karşısında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Mert Günok ve Çağlar Söyüncü, müsabakada takımını yalnız bırakacak.

Kaynak: AA

Fenerbahçe, Konyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Konyaspor'u Ağırlıyor - Son Dakika

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