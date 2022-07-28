Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Fransa 'nın Olimpik Marsilya ekibinde forma giyen 28 yaşındaki savunma oyuncusunun transferi için kulübü ve kendisiyle anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı futbolcu Luan Peres'in transferi konusunda kendisi ve kulübü Olimpik Marsilya ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Luan Peres'in transferi için prensip anlaşmasına vardı - Son Dakika

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