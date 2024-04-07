Fenerbahçe Kulübü, Dik Durmaya Devam Edeceğini Duyurdu

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ve sarı-lacivertlilerin 2. dakikada sahadan çekilmesiyle tatil edilen Turkcell Süper Kupa maçının ardından Fenerbahçe Kulübü, dik durmaya devam edeceklerini duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı.
"Kazanmak için değil doğruları savunmak için sahaya çıktığımız bugünde, tavrımızı özetlemek adına vurgulamak istediğimiz şey şudur ki; sadece futbolda değil yarıştığımız her branşta 117 yıllık mazisiyle Türk sporuna hizmet eden, müzesinde alın terinin, emeğin izlerini taşıyan binlerce kupası olan, 30 milyon taraftarıyla ülkesinin milli değerlerini benliğinde hisseden dünyanın en büyük spor kulübü olarak dün olduğu gibi bugün ve yarınlarda da dik durmaya devam edeceğiz."
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Süper Kupa maçında Fenerbahçe'nin U19 takımıyla çıkması ve 2. dakikada sahadan ayrılmasının ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 'Dünyaya rezil olduk' dedi. Özbek, maçın beklenmedik bir şekilde sona erdiğini ve Cumhuriyetin 100. yılına yakışmayan bir final olduğunu belirtti.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan 2023 Turkcell Süper Kupa maçı, Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle yarıda kaldı. Galatasaraylı taraftarlar, kentin birçok noktasında kutlama yaparak sevinçlerini gösterdi. Flamalarını sallayan ve halay çeken taraftarlar, renkli görüntüler oluşturdu.
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçında sahayı terk etmesiyle ilgili cesur bir paylaşım yaptı. Nara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda futbolun cesur insanlar için olduğunu belirterek Galatasaray'ı tebrik etti.
Galatasaray ile oynanan Turkcell Süper Kupa maçı sonrası Fenerbahçe, kazanmak için değil doğruları savunmak için sahaya çıktıklarını açıkladı. Mücadeleye U19 takımı ile çıkan sarı-lacivertliler, 4. dakikada sahadan çekildi. Fenerbahçe, Türk sporuna hizmet eden ve milli değerleri benliğinde hisseden bir kulüp olarak dik durmaya devam edeceklerini belirtti.
Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübü (BAYK) tarafından düzenlenen SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi'nin 5. ayak yarışları sona erdi. Yarışlara 220 sporcu katıldı ve dereceye giren ekiplere ödüller verildi. Gelecek etap 27-28 Nisan'da yapılacak.
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