Fenerbahçe Kulübü, Dik Durmaya Devam Edeceğini Duyurdu

Spor

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ve sarı-lacivertlilerin 2. dakikada sahadan çekilmesiyle tatil edilen Turkcell Süper Kupa maçının ardından Fenerbahçe Kulübü, dik durmaya devam edeceklerini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı.

"Kazanmak için değil doğruları savunmak için sahaya çıktığımız bugünde, tavrımızı özetlemek adına vurgulamak istediğimiz şey şudur ki; sadece futbolda değil yarıştığımız her branşta 117 yıllık mazisiyle Türk sporuna hizmet eden, müzesinde alın terinin, emeğin izlerini taşıyan binlerce kupası olan, 30 milyon taraftarıyla ülkesinin milli değerlerini benliğinde hisseden dünyanın en büyük spor kulübü olarak dün olduğu gibi bugün ve yarınlarda da dik durmaya devam edeceğiz."