Fenerbahçe Kulübü Eski Başkanı Tahsin Kaya İçin Tören Düzenlendi

Fenerbahçe Kulübünün vefat eden eski başkanı Tahsin Kaya için tören düzenlendi.
Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde gerçekleştirilen törene Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kulüp yöneticileri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Onursal Başkanı Şenes Erzik, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, eski sporcular, merhum Tahsin Kaya'nın ailesi ve sevenleri katıldı.
Törende konuşan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli camianın, Tahsin Kaya'nın hizmetlerine minnettar olduğunu ifade etti.
Tahsin Kaya'nın kulübün başında olduğu 1988-1989 sezonunda 103 gol atılarak yaşanan şampiyonluğu hatırlatan Ali Koç, şunları söyledi:
"1989'un efsane şampiyonluğunun başkanı, şampiyonluğun mimarı. Benim, bizim üstümüzde 6 sene boyunca büyük emekleri vardı. Benim için çok özel bir insandı. Kayıtsız şartsız, onun için her şeyden önce Fenerbahçe gelirdi. Fenerbahçe ile var olanlardan değil, Fenerbahçe için var olanlardandı. Kendisini hiçbir zaman öne çıkarmaya çalışmadı, her ihtiyaç duyduğumuzda, en kötü günlerimizde yanımızda oldu. Akil insan olarak davrandı, yeri geldi yol gösterdi, yeri geldi abilik yaptı, hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadı. İşler çok çok kötü giderken, camia baskısı fırtınaya dönüşmüşken, dayanma gücümüz yerle bir olmuşken bizden hiçbir zaman vazgeçmedi. Bu sene sağlık sorunları nedeniyle maçlarımıza gelemedi. 6 sene boyunca bana, bize, Fenerbahçe'ye verdiği destekler için Allah razı olsun. Ailesinin, Fenerbahçe camiasının ve Türk sporunun başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin, başkanımız nurlar içinde yatsın."
TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, çok sevdiği ve saydığı bir ismi kaybettiklerini dile getirirken, Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan da, Tahsin Kaya'nın kulübe büyük emekler verdiğinin altını çizdi.
Merhum Tahsin Kaya'nın oğlu Ali İhsan Kaya ise, gerçekleştirilen tören sebebiyle çok duygulandığını belirterek "Kendisi hakkında anlatılacakları herkes söyledi. Bu kulübe başkan olmasına vesile olanlardan, o dönemde yaşadığı şampiyonlukta katkısı olan sporculardan, teknik ekipten, bu kulüpteki herkesten Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.
Tahsin Kaya'nın naaşı törenin ardından cenaze namazının kılınması için Sakarya'nın Geyve ilçesinde bulunan Merkez Camisi'ne götürüldü.
1986-1989 yılları arasında Fenerbahçe Kulübünün başkanlığını yapan Tahsin Kaya, sarı-lacivertli takımın 103 gol atarak şampiyon olduğu 1988-1989 sezonunda kulübün başındaydı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Kulübü Eski Başkanı Tahsin Kaya İçin Tören Düzenlendi - Son Dakika
Giresun'da düzenlenen 'Doğa Sporlarının Dünü Bugünü' panelinde, doğa sporlarının kentteki geçmişi anlatıldı. Panele doğaseverler ve doğa sporcuları katıldı. Panelde, Dr. Hakan Güvenç, Faik Karakılıç ve Mustafa Dağ'ın doğa sporlarındaki öncü rolleri vurgulandı. Panel sonunda, Giresun'da doğa ve dağcılık sporlarına katkı sağlayan kişilere plaket verildi.
Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nda, Cumhurbaşkanlığı himayesinde görev alan jandarma ekipleri, sporcu ve ziyaretçilerin güvenliği için çalıştı. Etkinlikte, sanatçılar Ferhat Göçer ve İrem Derici de konser verdi.
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda alp disiplininde yapılan dev slalom yarışlarında madalyalar sahiplerini buldu. Erkeklerde altın madalyayı İtalya'dan Luca Lorenzi, kadınlarda ise altın madalyayı Avusturya'dan Melissa Koeck kazandı. Futsal erkeklerde ise finalde İran ile Japonya karşılaşacak. Curling müsabakalarında ise Türkiye takımları mağlup oldu.
Avrupa'nın farklı liglerinde forma giyen milli futbolcular, attıkları goller ve yaptıkları asistlerle ön plana çıktı. Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk golünü kaydederken, Orkun Kökçü Benfica'da 1 gol ve 1 asistle yıldızlaştı. Enes Ünal ise Bournemouth'ta ilk gol sevincini yaşadı. Kenan Karaman ve Can Uzun da Bundesliga 2'de 1 gol ve 1 asistle ön plana çıktı.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi 1969 Bilecik Spor, Tavşanlı Linyit Spor deplasmanında 3-0 mağlup oldu. Maçta sakatlıklar ve oyuncu değişiklikleri nedeniyle zorlanan 1969 Bilecik Spor, galibiyeti kaçırdı. Ev sahibi ekip 40 puana yükselirken, 1969 Bilecik Spor 19 puanda kaldı. Bir sonraki maçta ise 1969 Bilecik Spor, İzmir temsilcisi Alaçatıspor ile karşılaşacak.
Eyüpsultan Belediyesi tarafından düzenlenen programla Göktürk Spor Sahası hizmete açıldı. Başkan Deniz Köken'in yaptığı konuşmada, saha yapımının ardından spor salonlarına ağırlık vereceklerini belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?