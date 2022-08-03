Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Futbol Akademisi oyuncularından, 18 Yaş Altı Milli Takımı'mızın da formasını giyen Emir Ortakaya'nın sözleşmesi 5 yıl uzatılmıştır." denildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, genç oyuncusu Emir Ortakaya'nın sözleşmesini uzattı - Son Dakika

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