Fenerbahçe, genç oyuncusu Emir Ortakaya'nın sözleşmesini uzattı

Fenerbahçe Kulübü, futbol akademisi oyuncularından Emir Ortakaya ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Futbol Akademisi oyuncularından, 18 Yaş Altı Milli Takımı'mızın da formasını giyen Emir Ortakaya'nın sözleşmesi 5 yıl uzatılmıştır." denildi.
Fenerbahçe, 2004 doğumlu Emir Ortakaya'yı, sezon sonuna kadar Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'ye kiralamıştı.
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