Fenerbahçe, genç oyuncusu Emir Ortakaya'nın sözleşmesini uzattı - Son Dakika
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Fenerbahçe, genç oyuncusu Emir Ortakaya'nın sözleşmesini uzattı

03.08.2022 18:51
Fenerbahçe, genç oyuncusu Emir Ortakaya'nın sözleşmesini uzattı

Fenerbahçe Kulübü, futbol akademisi oyuncularından Emir Ortakaya ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Kulübü, futbol akademisi oyuncularından Emir Ortakaya ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Futbol Akademisi oyuncularından, 18 Yaş Altı Milli Takımı'mızın da formasını giyen Emir Ortakaya'nın sözleşmesi 5 yıl uzatılmıştır." denildi.

Fenerbahçe, 2004 doğumlu Emir Ortakaya'yı, sezon sonuna kadar Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'ye kiralamıştı.

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Kaynak: AA

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