Fenerbahçe'de 10 numaralı formanın sahibi Arda Güler oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe'de 10 numaralı formanın sahibi Arda Güler oldu

08.08.2022 16:04
Fenerbahçe'de 10 numaralı formanın sahibi Arda Güler oldu

Fenerbahçe Kulübü, futbol takımında bu sezon 10 numaralı formayı 17 yaşındaki Arda Güler'in giyeceğini duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, futbol takımında bu sezon 10 numaralı formayı 17 yaşındaki Arda Güler'in giyeceğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, genç oyuncuya 10 numaralı formanın başkan Ali Koç ve teknik direktör Jorge Jesus tarafından verildiği belirtilerek, "Genç yaşında gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Arda Güler'e, Fenerbahçe tarihine geçen 10 numaralı oyucular arasına adını yazdıracağına gönülden inandığımız, zaferlerle dolu serüveninde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Başkan Ali Koç, Arda Güler'e daha çok çalışması gerektiğini söylerken, Jesus da genç oyuncuyu tebrik etti.

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Kaynak: AA

Jorge Jesus, Fenerbahçe, Arda Güler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de 10 numaralı formanın sahibi Arda Güler oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de 10 numaralı formanın sahibi Arda Güler oldu - Son Dakika
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