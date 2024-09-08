Fenerbahçe'den İlkan Karaman için başsağlığı

Spor

Fenerbahçe Kulübü, hayatını kaybeden milli basketbolcu İlkan Karaman için başsağlığı mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüp, mesajında İlkan Karaman'ın 2012 ile 2014 yılları arasında Fenerbahçe forması giydiğini hatırlatarak, "Milli sporcumuz İlkan Karaman'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. İlkan Karaman'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve basketbol camiasına başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerini kullandı.