Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımından bedelsiz olarak sarı-lacivertli ekibe katılacak olan Ezgjan Alioski için yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında forma giyen Ezgjan Alioski'nin kiralık transferi konusunda kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu görüşmeleri sürdürmek için bu akşam İstanbul 'a gelecektir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

Suudi Arabistan, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Ezgjan Alioski'yi kiraladı - Son Dakika

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