Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu\'nun Annesi Biheyecan Komsuoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Dejan Radonjic: '40 dakika boyunca iyi konsantre olup mental olarak hazır olmamız gerekiyor'

Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Dejan Radonjic, FIBA Avrupa Kupası Yarı Final ilk maçı öncesi Varese ile oynayacakları maç için takımın mental olarak hazır olması gerektiğini belirtti. Radonjic, Varese'nin iyi bir takım olduğunu ve deplasmanda oynayacakları maçta iyi konsantre olmaları gerektiğini söyledi.