Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, gündemi değerlendirdi Açıklaması

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

Dündar, kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamasında, MKE Ankaragücü- Çaykur Rizespor maçı sonrasında başkent ekibinin başkanı Faruk Koca'nın saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler'e geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, "Dün akşamki olay neresinden bakarsak kınanması gereken ve bir daha asla sahalarımızda benzerini görmeyi istemediğimiz olaydır." ifadelerini kullandı.

Futbolun barış, dostluk ve kardeşlik olduğuna değinen Dündar, şampiyonluk yaşayan kulüplerin divan heyetleriyle dün Faruk Ilgaz Tesisleri'nde dostluk yemeğinde ağırladığını belirterek, Türk sporunun yapısal sorunlarının aşılması için çözüm önerileri üretmek konusunda prensip anlaşması yaptıklarını ve bu durumu anlatmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşme konusunun gündeme geldiğini kaydetti.

Futbolu yönetenlerin bazı sorunları halı altına süpürmemeleri gerektiğini vurgulayan Dündar, bu durumun taraftar kitlelerinde sürekli adaletsizliğe uğrama algısı ortaya çıkardığına değindi.

Yaşanan olayların tekrar etmemesi için herkesin payına düşen sorumluluğa uygun söylemler geliştirmesi gerektiğini aktaran Dündar, "İngiltere sporda şiddetin gereğini yerine getirdi. İngiltere'de futbol sahasında holiganlık yapan, saldırganlık yapan bir kişinin bir daha o sahalarda yer bulması mümkün olmadığı gibi cezaevlerinde bunun karşılığını mutlaka hapis yatarak ödeyebiliyor. Bizde de geçmişte bir takım önlemler alındı, yasalar çıkarıldı. Hani statta kötü tezahürat yapan, küfür eden kişiler nokta olarak tespit edilecekti, kameralar onları belirleyecekti. Ne oldu? Hiçbiri olmadı. Kulüpler bunları bildiriyorlar ama gereken cezayı uygulama hiçbir şekilde yapılmıyor. Sözde kalıyor." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un daima dostluk, barış ve sevgiden yana olduğunu kaydeden Dündar, "Şampiyonluk yaşayan kulüplerin divan heyetlerine verdiğimiz yemeğe Ali Başkan da katıldı. Ali Bey'in dostluğa ve sorunlarımızın ortak bir yaklaşımla çözümüne nasıl katkı sağlamak için gayretli olduğunu gördüm. Ayrıca biz Fenerbahçe olarak çok mağdur edilmiş bir kulübüz. FETÖ kumpasına biz maruz kaldık. Fenerbahçe dünya çapında bir mali değere sahip iken, şike kumpası sonucunda kolu kanadı kırıldı, budandı." değerlendirmesinde bulundu.

Ali Koç'un her zaman dün akşamki olayın yaşanmaması için alınması gereken önlemler bulunduğunu vurguladığını anlatan Dündar, şöyle devam etti:

"Bu sorunları bizim dile getirdiğimiz belgeli bir takım konuları siz halı altına süpürmeye devam ederseniz, bir gün istenmedik hadiseler yaşanır, anlamında bunları dile getirdi. Bunu aklıselim herkes böyle okuyor. Nitekim geldiğimiz noktada ne yazık ki konu buralara geldi. O sözler, bugün bu yaşananları, hepimizin kınadığı şeyleri engellemek ve bunların önüne geçmek amacıyla tüm yetkilileri uyarmak ve sarsarak uyarmak açısından telaffuz edildi. Ben o toplantılarda vardım. Kulaklarıma mı inanayım yoksa bu söylenenlere mi? Ali Bey'e yapılan bu yakıştırma fevkalade haksız, fevkalade adaletsiz, fevkalade yanlış. Zaten cümlenin sonunda 'tepkinizi demokratik şekilde gösterin, söylediklerimi sakın başka yere çekmeyin' dedi. Maalesef bir kısmı kesilerek devamı göz ardı edilerek yapılan bir algı oldu."

Bir rakiplerinin "Eğer bu hakem hataları devam ederse bu ligi bitirmeyiz" ifadesinden de bahseden Dündar, bunun bir tehdit olduğunu söyleyerek, "Burada herkes sorumlu davranmalıdır. Bu tür olayların bundan böyle yaşanmaması için herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir. Futbolun yöneticilerinin özellikle federasyon başkanının adaletin sağlanacağı konusunda kesin güvence vermesi gerekir. Dün akşamki açıklamalarını fevri buluyorum." şeklinde görüş belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla futbol ortamında sükunet sağlanabileceğini kaydeden Dündar, "Biz kulüplerin divan başkanları olarak bunu kendisine anlatabiliriz. Sonuçta kulüp başkanları rekabet halindeler. Ama bizler kulüpler üstü bir yaklaşım sergileyebilecek olgunlukta ve düzeyde birikimde heyetleriz. Bizim taşın altına elimizi süratle koymamız gerekir." ifadelerini kullandı.