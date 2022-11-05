Fenerbahçe başkanı Ali Koç'un Jorge Jesus için söyledikleri gündem oldu: Elin Portekizlisi - Son Dakika
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Fenerbahçe başkanı Ali Koç'un Jorge Jesus için söyledikleri gündem oldu: Elin Portekizlisi

05.11.2022 14:38

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalar yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Altay Bayındır'ın tribünler tarafından yuhalanmasıyla ilgili "Statta otokontrolü sağlayın, uyanık olun arkadaşlar. Elin Portekizli hocasının gelip bunu söylemesine gerek kalmadan bunu lütfen yapın" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu'nun kasım ayı olağan toplantısında bir konuşma yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, son dönemlerde kaleci Altay Bayındır'ın yediği hatalı goller sonrası tribünler tarafından yuhalanmasıyla ilgili dikkat çeken bir çıkışa imza attı.

JESUS İÇİN DİKKAT ÇEKEN İFADE

Kalamış Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda söz alan Başkan Ali Koç, "Altay Bayındır konusunu son kez açıyorum. Arkadaşlar uyanık olun, statta otokontrol sağlayın. Elin Portekizli hocasının bunu bize söylemesine gerek kalmadan yapın" ifadelerine yer verdi.

JESUS NE DEMİŞTİ?

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda 3-0 geriye düştüğü maçta Rennes ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada "Altay'a tepkiler oldu. Ona gösterilen tepki, bana gösterilmiş tepkidir. Ben böyle bir şey görmek istemem, böyle ortamda bulunmak istemem. Bu şekilde olmaması gerekiyor" şeklinde konuşmuştu.

"GALATASARAY'A POZİSYONU GÖNDERDİK"

Galatasaray ile aralarında geçen email iletişimine değinen Koç "Hakem hatası yaşadık. Galatasaray'a pozisyonu gönderdik. Sonrasında 'Türk futboluna katkınızdan dolayı teşekkür ederiz. Objektif değerlendirme için yalnız ilgili maçınızı değil, sezon başından beri lehinize ve aleyhinize gerçekleşen pozisyonları iletmenizi isteriz' dediler. Galatasaray'ın cevabını biz bile yeni öğrendik ama hemen bir gazetede çıktı. Bu bizden çıkmaz, bu Ali Naci Küçük denen adam. İzlerseniz nasıl bir adam olduğunu görürsünüz. Bunlar bizi hedef alıyor. Birilerinin emrinde çalışıyorlar" dedi.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe başkanı Ali Koç'un Jorge Jesus için söyledikleri gündem oldu: Elin Portekizlisi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe başkanı Ali Koç'un Jorge Jesus için söyledikleri gündem oldu: Elin Portekizlisi - Son Dakika
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