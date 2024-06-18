Fenerbahçe Kulübünde Kurban Bayramı Bayramlaşma Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe Kulübünde Kurban Bayramı Bayramlaşma Töreni

Fenerbahçe Kulübü, Kurban Bayramı dolayısıyla geleneksel bayramlaşma töreni düzenledi. Törene kulüp başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ve üyeler katıldı. Ali Koç, konuşmasında A Milli Futbol Takımı'nın maçına başarılar dilerken, Fenerbahçe'nin büyük bir kulüp olduğunu vurguladı. Burak Çağlan Kızılhan ise milli yüzücülerin başarılarını kutladı. Şekip Mosturoğlu ise birlik ve beraberlik mesajı vererek, gelecek sezonun başarılı olacağını belirtti.

18.06.2024 16:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Kulübünde Kurban Bayramı dolayısıyla geleneksel bayramlaşma töreni yapıldı.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen törene, kulüp başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, genel sekreter Burak Çağlan Kızılhan ile üyeler katıldı.

Törende konuşan Ali Koç, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası'nda bugün önemli bir maça çıkacağını dile getirerek, "Bir sonraki tura geçeriz umarım. Bunu yapacak kadro kalitemiz var. Allah onlara şans versin. İnşallah ikinci bir bayramı bu akşam kutlarız. Yüzücülerimizi de kutluyorum. Basında yüzücülerimizin başarısında Fenerbahçe'nin adı bilerek veya bilmeyerek geçmedi. Basketbol takımımızı da kutlarım. Hocamız, sezon ortasında gelmesine rağmen ligde şampiyon oldu. Önümüzdeki sezon daha iyisini yapacaktır." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin büyük bir kulüp olduğunu dile getiren Ali Koç, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe hoca getirdiğinde şampiyonluk unutuldu. Fenerbahçe seçime gittiği zaman siyasi seçimlerden daha fazla dikkat çekti. İki Fenerbahçe başkan adayı televizyona çıktığında reyting rekoru kırıldı. Ayrıca bir rakibimiz var. Patolojik vaka başkanı ve örgüt kırıntısı hocasının ağzından Fenerbahçe düşmüyor. Bunun kıymetini bilelim. Bütün enerjimizi başkalarını ittirerek şampiyon yapan sisteme karşı kullanalım. İnşallah bu sezon seçimden sonra oluşan hava Fenerbahçe'de hakim olur. Hocamız birkaç gün sonra geliyor. Çalışmalarımız da devam ediyor. Gazetede çıkan isimlere itibar etmeyin. Bizden haber bekleyin. Transfer piyasası hareketli değil. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra piyasa hareketlenir."

Burak Çağlan Kızılhan ise sarı-lacivertli camianın bayramını kutlayarak, "Fenerbahçeli milli yüzücülerden Ecem Dönmez, Zehra Duru Bilgin, Gizem Güvenç ile milli sporcu Ela Naz Özdemir'den oluşan 4x200 serbest kadın bayrak takımımız, Su Sporları Avrupa Şampiyonası'nın ilk gününde bronz madalya kazandı. Bu madalya, Türkiye'nin yüzmede bayrak takımı olarak büyüklerde ilk kazandığı Avrupa Şampiyonası madalyası oldu. Milli takımımız, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Gürcistan karşısında maça çıkacak. Onlara da başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Şekip Mosturoğlu da birlik ve beraberliğin camiada devam etmesi gerektiğini belirterek, "Bu sezon biz şampiyon olacağız. Fenerbahçe olarak başarılı bir sezon geçirdik. Eksik olan futbolda kupalarımızdı. Mourinho ile artık Fenerbahçe'nin çağı başlayacak." diye konuştu.

Kaynak: AA

A Milli Futbol Takımı, Şekip Mosturoğlu, Kurban Bayramı, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Kulübünde Kurban Bayramı Bayramlaşma Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:05 YouTuber Diamond Tema hakkında yakalama kararı YouTuber Diamond Tema hakkında yakalama kararı
14:28 Son seçim anketinde çarpıcı sonuç CHP ile AK Parti arasındaki fark 3 puana yakın Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! CHP ile AK Parti arasındaki fark 3 puana yakın
13:54 Ahu Tuğba hastaneye kaldırıldı, kızı sevenlerinden dua istedi Ahu Tuğba hastaneye kaldırıldı, kızı sevenlerinden dua istedi
11:04 Bakanlık bayram alışverişinin yoğunlaştığı sektörleri mercek altına aldı Bakanlık bayram alışverişinin yoğunlaştığı sektörleri mercek altına aldı
23:18 Arap turistler Uzungöl’de birbirine girdi Vatandaşlar güçlükle ayırdı Arap turistler Uzungöl'de birbirine girdi! Vatandaşlar güçlükle ayırdı
16:07 EURO 2024’te sahne bizim İşte Türkiye-Gürcistan maçının muhtemel 11’leri EURO 2024'te sahne bizim! İşte Türkiye-Gürcistan maçının muhtemel 11'leri
16:03 Bir başıboş köpek terörü daha Kediyi yerken görüntülendi Bir başıboş köpek terörü daha! Kediyi yerken görüntülendi
16:01 Şarkıcı Banu Zorlu yıllar sonra anlattı: 18 yaşında pijamalarımla evden kaçarak evlendim Şarkıcı Banu Zorlu yıllar sonra anlattı: 18 yaşında pijamalarımla evden kaçarak evlendim
15:29 Gürcistan maçı öncesi Dortmund sokakları “Ankara’nın Bağları“ şarkısıyla yıkıldı Gürcistan maçı öncesi Dortmund sokakları "Ankara'nın Bağları" şarkısıyla yıkıldı
15:12 Türkiye’nin en zehirli yılanı bir eve girmek üzereyken öldürüldü Türkiye'nin en zehirli yılanı bir eve girmek üzereyken öldürüldü
14:26 Milli takımımızın futbol elçisi Yağmur Tanrısensin, Dortmund’da taraftara üçlü çektirdi Milli takımımızın futbol elçisi Yağmur Tanrısensin, Dortmund'da taraftara üçlü çektirdi
13:13 İstanbul’da yangın Fabrikayı küle çeviren alevler araçlara sıçradı İstanbul'da yangın! Fabrikayı küle çeviren alevler araçlara sıçradı
12:22 Türkiye’nin incilerinden biri Akbük plajının bir bölümü ücretsiz olarak halka açıldı Türkiye'nin incilerinden biri! Akbük plajının bir bölümü ücretsiz olarak halka açıldı
12:19 Komşuda yangın faciası Alev alev yanan hastanede 9 kişi öldü, 15 kişi yaralandı Komşuda yangın faciası! Alev alev yanan hastanede 9 kişi öldü, 15 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2024 16:35:21. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Kulübünde Kurban Bayramı Bayramlaşma Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement