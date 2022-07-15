Fenerbahçe Kulübünden "15 Temmuz" mesajı Açıklaması - Son Dakika
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Fenerbahçe Kulübünden "15 Temmuz" mesajı Açıklaması

15.07.2022 09:12
Fenerbahçe Kulübünden "15 Temmuz" mesajı Açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj paylaştı.

Fenerbahçe Kulübü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj paylaştı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Milli iradeyi hiçe sayanların 15 Temmuz 2016'da ülkemize yönelik yaptığı darbe girişiminin 6. yılında; bu hain saldırıyı ve bu terör örgütünü bir kez daha lanetliyoruz. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!' diyerek ülkesi için bir dakika dahi düşünmeden kendini siper eden milletimizin tüm bireylerine ve kurumlarına minnet ve şükranlarımızı sunuyor; vatanımız için canlarını ortaya koyan şehitlerimize rahmet diliyor, gazilerimizi saygıyla anıyoruz." denildi.

3 Temmuz 2011'deki "Futbolda şike kumpası" süreciyle ilgili hatırlatmada bulunulan açıklamada, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 6. yıl dönümünde bir kez daha hatırlatmak istiyoruz ki; 3 Temmuz'da FETÖ terör örgütüne karşı mücadelenin ilk kıvılcımını Fenerbahçe camiası yakmış; başkanı, yöneticisi, sporcusu, taraftarıyla Fenerbahçe Spor Kulübü bir bütün olarak bu alçak örgüte karşı gereken tepkiyi en güçlü şekilde vermiştir. Camiamız, her zaman olduğu gibi Atatürk'ün izinde emin adımlarla yürüyen demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet yanında olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Fenerbahçe, Demokrasi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Kulübünden '15 Temmuz' mesajı Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe Kulübünden "15 Temmuz" mesajı Açıklaması - Son Dakika
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