Fenerbahçe U23 Avrupa Kürek Şampiyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe U23 Avrupa Kürek Şampiyonu

Fenerbahçe U23 Avrupa Kürek Şampiyonu

Edirne'de düzenlenen U23 Avrupa Kürek Şampiyonası'nda Fenerbahçe Kürek Takımı, 3 altın ve 2 bronz madalya kazanarak şampiyonayı tamamladı. Türkiye toplamda 3 altın, 2 gümüş, 2 bronz madalya ile ikinci oldu.

08.09.2024 18:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de düzenlenen U23 Avrupa Kürek Şampiyonası'nda Fenerbahçe Kürek Takımı şampiyonayı 3 altın, 2 bronz madalyayla tamamladı.

U23 Avrupa Kürek Şampiyonası, Türkiye'nin olimpik standartlardaki tek parkuru Edirne/ Meriç Nehri'nde 7-8 Eylül tarihlerinde yapıldı. 27 ülkeden yaklaşık 500 sporcunun yarıştığı şampiyonada Fenerbahçe kürek şubesinden 15'i erkek, 4'ü kız olmak üzere 19 sporcu milli takım adına madalya mücadelesi verdi. İlk gün 8 yarışın 6'sında A finale, 2'sinde de yarı finale kalma başarısı gösteren milli kürekçiler, ikinci gün yarışlarına da damga vurdu.

Türkiye toplamda 3 altın, 2 gümüş, 2 de bronz madalyayla madalya sıralamasında 9 altın madalyalı Romanya'nın ardından ikinci oldu.

Milli kürekçi Halil Kaan Köroğlu, hafif kilo tek çiftede elde ettiği 07: 09.47'lik dereceyle A final yarışını ilk sırada tamamladı ve altın madalya kazandı. Halil Kaan Köroğlu, U19 dünya şampiyonluğunun ardından 23 yaş altında da Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Tek çiftede U23'te son Avrupa şampiyonu milli kürekçi Cevdet Ege Mutlu A finalinde suya indi. Elde ettiği 06: 46.62'lik derecesiyle yarışını kazanarak U23 Avrupa şampiyonu unvanını sürdüren Cevdet, altın madalyanın da sahibi oldu.

Hafif kilo iki tekte ise Irmak Fertuğ ve Simla Sual Alıncı, elde ettikleri 07: 36.52'lik dereceyle yarışı zirvede tamamladılar ve altın madalya kazandılar. Irmak ve Simla geçtiğimiz yıl elde ettikleri 23 yaş altı dünya ikinciliğinin ardından Avrupa'da kürsünün ilk basamağına çıktı.

Yasin Şen, Eren Akbaş, Gökmen Kaan Sezer, Berat Kopal ve Mehmet Eralp Aktaş'tan oluşan dört tek dümencili ekibi A final yarışını 06: 29.94 ile tamamladı ve üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Ahmet Ali Kabadayı, Aytimur Selçuk, Kaan Yılmaz Aydın ve Alper Şevket Eren'den oluşan dört tek ekibi, A finalde 06: 10.78'lik dereceleriyle üçüncü oldu ve bronz madalya elde etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Türkiye, Edirne, Güncel, Gümüş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe U23 Avrupa Kürek Şampiyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:54 Tunceli’de 4 askerimiz şehit oldu Şehit Büyükçaylı’nın eşi bu akşam doğum yapmış Tunceli'de 4 askerimiz şehit oldu! Şehit Büyükçaylı'nın eşi bu akşam doğum yapmış
22:58 Narin cinayetini çözecek gelişme: Türkiye META’dan verileri istedi Narin cinayetini çözecek gelişme: Türkiye META'dan verileri istedi
22:32 Otopsiden gelen ilk sonuçlar korkunç Narin’in nasıl öldürüldüğü adli tıp raporunda Otopsiden gelen ilk sonuçlar korkunç! Narin'in nasıl öldürüldüğü adli tıp raporunda
22:16 Diyarbakır’da halk Narin için sokağa döküldü Diyarbakır'da halk Narin için sokağa döküldü
21:19 Kahreden detay ’’Narin’in Elif Ba’sı, çantası, terlikleri de cesedinin olduğu çuvaldaydı’’ Kahreden detay! ''Narin'in Elif Ba'sı, çantası, terlikleri de cesedinin olduğu çuvaldaydı''
13:16 Nicole Kidman, ödülünü almadan acı haberi öğrendi Nicole Kidman, ödülünü almadan acı haberi öğrendi
13:04 Narin’in acı haberi sonrası 19 gündür olay yerinde olan muhabir gözyaşlarına hakim olamadı Narin'in acı haberi sonrası 19 gündür olay yerinde olan muhabir gözyaşlarına hakim olamadı
12:38 Taraftarlar küplere binecek Amartey’in takımdan gitmemek için yaptığı şey akıl alır gibi değil Taraftarlar küplere binecek! Amartey'in takımdan gitmemek için yaptığı şey akıl alır gibi değil
12:01 Yeni maaşı dudak uçuklatacak cinsten Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile yola devam edecek Yeni maaşı dudak uçuklatacak cinsten! Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile yola devam edecek
12:00 Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış
11:28 Milli basketbolcu İlkan Karaman, trafik kazasında hayatını kaybetti Milli basketbolcu İlkan Karaman, trafik kazasında hayatını kaybetti
11:15 Bakan Tunç: Narin’in ölümünden sorumlu olanlar adalet önünde hesap verecektir Bakan Tunç: Narin'in ölümünden sorumlu olanlar adalet önünde hesap verecektir
10:59 Narin’in cansız bedeni dere yatağında bulundu Günlerdir bulunması için paylaşım yapan ünlü isimler isyan etti Narin'in cansız bedeni dere yatağında bulundu! Günlerdir bulunması için paylaşım yapan ünlü isimler isyan etti
10:56 Real Madrid’de Arda Güler paniği Real Madrid'de Arda Güler paniği
10:21 Taraftarlar tedirgin Mauro Icardi’den kafaları karıştıran paylaşım Taraftarlar tedirgin! Mauro Icardi'den kafaları karıştıran paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2024 06:09:27. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe U23 Avrupa Kürek Şampiyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement