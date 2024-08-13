Fenerbahçe, Lille ile 1-1 berabere kalarak elendi

Spor

Stat: Ülker

Hakemler: Jose Maria Sanchez, Inigo Prieto, Juan Lopez Mir (İspanya)

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür (Dk. 63 Osayi-Samuel), Djiku, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde (Dk. 119 Oğuz Aydın), İsmail Yüksek, Szymanski, Mert Hakan Yandaş (Dk. 62 En-Nesyri), Saint-Maximin (Dk. 75 İrfan Can Kahveci), Tadic (Dk. 85 Cenk Tosun), Dzeko (Dk. 91 Bartuğ Elmaz)

Lille: Chevalier, Diakite, Meunier (Dk. 106 Toure), Alexsandro, Gudmundsson (Dk. 106 Ismaily), Gomes (Dk. 82 Mukau), Tiago Santos (Dk. 82 Mandi), Andre, Cabella (Dk. 69 Zhegrova), David, Haraldsson (Dk. 98 Sahraoui)

Goller: Dk. 90+1 Diakite (Kendi kalesine) (Fenerbahçe), Dk. 118 David (Penaltıdan) (Lille)

Kırmızı kart: Dk. 109 Mandi (Lille)

Sarı kartlar: Dk. 8 Mert Müldür, Dk. 64 Djiku, Dk. 68 Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe), Dk. 35 Alexsandro, Dk. 55 Gomes, Dk. 80 Zhegrova, Dk. (Lille)

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında uzatmalara giden maçta Fransız ekibi Lille ile 1-1 berabere kaldı. Deplasmanda oynadığı ilk maçı 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler elendi.

Fenerbahçe yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.

54. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Dzeko'nun kafa ile indirdiği topla Lille ceza sahası önünde buluşan İsmail'in şutunda, kaleci Chevalier meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

72. dakikada Szymanski'nin savunma arkasına attığı topa hareketlenen En-Nesyri'nin kontrol etmek istediği meşin yuvarlak ayağından açıldı, kaleci Chevalier yatarak topu kontrol etti.

73. dakikada orta sahada buluştuğu topla Fenerbahçe ceza alanına ilerleyen David, yayın önünden şutunu çekti, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

82. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Oosterwolde'nin kullandığı uzun taç atışında Dzeko, topu kafayla ceza yayı önüne indirdi. Osayi-Samuel'in sert şutunda meşin yuvarlak, yan direğe çarptı ve oyun alanına geri döndü. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

90. dakikada sarı-lacivertliler çok etkili geldi. Tadic'in sağ kanattan ortası savunmadan sekti, ceza sahası dışında topu kontrol eden Djiku, çok sert vurdu kaleci son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90+1. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Oosterwolde'nin kullandığı uzun taçta ön direkte savunmadan seken top altı pas içinde Lille savunmasında Diakite'ye çarparak ağlara gitti: 1-0.

Karşılaşmanın normal süresi Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi ve uzatma bölümüne geçildi.

116. dakikada Lille penaltı kazandı. VAR'dan gelen uyarı sonrasında hakem Jose Maria Sanchez oyunu durdurdu. 114. dakikada gelişen Lille atağını izleyen Sanchez, David'in şutunda topun Oosterwolde'nin eline çarptığı gerekçesiyle penaltı kararını verdi. 118. dakikada penaltı atışını kullanan David topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 1-1.

120. dakikada En-Nesyri'nin kafayla pasında Cenk'in topa yine kafayla yaptığı vuruşta üst direkten dönen topu kaleci Chevalier, kontrol etti.

Mücadele 1-1 sona erdi.