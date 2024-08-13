Fenerbahçe, Lille ile 1-1 berabere kalarak elendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe, Lille ile 1-1 berabere kalarak elendi

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Lille ile 1-1 berabere kalarak elendi. Fenerbahçe yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.

13.08.2024 23:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Stat: Ülker

Hakemler: Jose Maria Sanchez, Inigo Prieto, Juan Lopez Mir (İspanya)

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür (Dk. 63 Osayi-Samuel), Djiku, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde (Dk. 119 Oğuz Aydın), İsmail Yüksek, Szymanski, Mert Hakan Yandaş (Dk. 62 En-Nesyri), Saint-Maximin (Dk. 75 İrfan Can Kahveci), Tadic (Dk. 85 Cenk Tosun), Dzeko (Dk. 91 Bartuğ Elmaz)

Lille: Chevalier, Diakite, Meunier (Dk. 106 Toure), Alexsandro, Gudmundsson (Dk. 106 Ismaily), Gomes (Dk. 82 Mukau), Tiago Santos (Dk. 82 Mandi), Andre, Cabella (Dk. 69 Zhegrova), David, Haraldsson (Dk. 98 Sahraoui)

Goller: Dk. 90+1 Diakite (Kendi kalesine) (Fenerbahçe), Dk. 118 David (Penaltıdan) (Lille)

Kırmızı kart: Dk. 109 Mandi (Lille)

Sarı kartlar: Dk. 8 Mert Müldür, Dk. 64 Djiku, Dk. 68 Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe), Dk. 35 Alexsandro, Dk. 55 Gomes, Dk. 80 Zhegrova, Dk. (Lille)

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında uzatmalara giden maçta Fransız ekibi Lille ile 1-1 berabere kaldı. Deplasmanda oynadığı ilk maçı 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler elendi.

Fenerbahçe yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.

54. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Dzeko'nun kafa ile indirdiği topla Lille ceza sahası önünde buluşan İsmail'in şutunda, kaleci Chevalier meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

72. dakikada Szymanski'nin savunma arkasına attığı topa hareketlenen En-Nesyri'nin kontrol etmek istediği meşin yuvarlak ayağından açıldı, kaleci Chevalier yatarak topu kontrol etti.

73. dakikada orta sahada buluştuğu topla Fenerbahçe ceza alanına ilerleyen David, yayın önünden şutunu çekti, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

82. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Oosterwolde'nin kullandığı uzun taç atışında Dzeko, topu kafayla ceza yayı önüne indirdi. Osayi-Samuel'in sert şutunda meşin yuvarlak, yan direğe çarptı ve oyun alanına geri döndü. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

90. dakikada sarı-lacivertliler çok etkili geldi. Tadic'in sağ kanattan ortası savunmadan sekti, ceza sahası dışında topu kontrol eden Djiku, çok sert vurdu kaleci son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90+1. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Oosterwolde'nin kullandığı uzun taçta ön direkte savunmadan seken top altı pas içinde Lille savunmasında Diakite'ye çarparak ağlara gitti: 1-0.

Karşılaşmanın normal süresi Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi ve uzatma bölümüne geçildi.

116. dakikada Lille penaltı kazandı. VAR'dan gelen uyarı sonrasında hakem Jose Maria Sanchez oyunu durdurdu. 114. dakikada gelişen Lille atağını izleyen Sanchez, David'in şutunda topun Oosterwolde'nin eline çarptığı gerekçesiyle penaltı kararını verdi. 118. dakikada penaltı atışını kullanan David topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 1-1.

120. dakikada En-Nesyri'nin kafayla pasında Cenk'in topa yine kafayla yaptığı vuruşta üst direkten dönen topu kaleci Chevalier, kontrol etti.

Mücadele 1-1 sona erdi.

Kaynak: AA

Fenerbahçe, Futbol, Lille, Spor, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Lille ile 1-1 berabere kalarak elendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:38 Lille ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ne veda etti Lille ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
22:04 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Erbakan’a “siyasi şantaj“ yanıtı: En başta kendileri buna dikkat etsin AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Erbakan'a "siyasi şantaj" yanıtı: En başta kendileri buna dikkat etsin
19:30 İzmir’de iskeleden denize atlayan kişi betona çakılarak can verdi İzmir'de iskeleden denize atlayan kişi betona çakılarak can verdi
18:57 ABD’li emekli albay McGregor: Türkiye’ye saldırmaları için PKKYPG’yi hazırlıyoruz ABD'li emekli albay McGregor: Türkiye'ye saldırmaları için PKK/YPG'yi hazırlıyoruz
18:33 Davutoğlu’ndan “AK Parti“ iddialarına yanıt var: İstersek bir hamlede değiştirebiliriz Davutoğlu'ndan "AK Parti" iddialarına yanıt var: İstersek bir hamlede değiştirebiliriz
11:00 Wanda Nara’dan ayrılan Icardi, Torreira ile İstanbul gecelerine akıyor Wanda Nara'dan ayrılan Icardi, Torreira ile İstanbul gecelerine akıyor
10:40 Sivas’ta 4.1 büyüklüğünde deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Sivas'ta 4.1 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
10:19 Esin Övet: Evlendiğimin ertesi sabahı nasıl boşanabilirim diye uyandım Esin Övet: Evlendiğimin ertesi sabahı nasıl boşanabilirim diye uyandım
10:18 Altın ve dolarda son durum ne Altın ve dolarda son durum ne?
10:11 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
10:04 İnsanın en büyük sınavı: Bireysellik ve toplumsallık arasındaki denge İnsanın en büyük sınavı: Bireysellik ve toplumsallık arasındaki denge
10:00 Selin Ciğerci’nin eski kocası, Survivor yıldızıyla aşk yaşıyor Selin Ciğerci'nin eski kocası, Survivor yıldızıyla aşk yaşıyor
09:54 MİT’ten uluslararası casusluk operasyonu Hayati öneme sahip bilgileri paylaşıyorlardı MİT'ten uluslararası casusluk operasyonu! Hayati öneme sahip bilgileri paylaşıyorlardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2024 23:37:08. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Lille ile 1-1 berabere kalarak elendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement